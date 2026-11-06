Nakon skandala, promijenjena tema Met gale za 2027: Umjesto ode Galijanu, otišli su u potpuno drugom smjeru

Tema Met gale za narednu godinu trebalo je da se fokusira na rad i djelo Džona Galijana, ali zbog mnogobrojnih kontroverzi koje su se dogodile u vezi sa ovim dizajnerom, došlo je do promjena.

Izvor: Printscreen/YouTube

Jedan od najiščekivanijih modnih događaju u svijetu, Met Gala, održaće se 3. maja 2027. godine u njujorškom Metropoliten muzeju umjetnosti. Iako je rad dizajnera Džona Galijana bio tema događaja, zbog mnogobrojnih kontroverzi koje prate njegovo ime, svojevoljno se povukao.

Legendarni Galijano je 2011. godine bio na udaru kritika zbog svojih rasističkih stavova, a nije tajna i da je antisemita.

Promjena usljed pritiska javnosti

Pod pritiskom jevrejskih organizacija, kulturnih radnika, javnih ličnosti i pojedinih muzejskih donatora, tema je postala predmet rasprave, a organizatori događaja su bili dužni da je promijene.

Nova izložba nosi naziv "ExtraORDINARY: Moda i poetika svakodnevice", a fokusira se na svakodnevne odijevne komade i njihovu primjenu u realnom žviotu. Prema riječima glavnog kustosa Endrua Boltona, izložba se razvija kroz dvije celine.

Familiar Forms – koncept se bavi arhetipskim komadima garderobe i metodama koje su dizajneri primjenjivali kako bi dekonstruisali poznati kroj i mijenjali dobro poznate proporcije.

Common Matter – istražuje materijale koji se u svakodnevnom životu tretiraju kao obični, potrošni ili bezvrijedni (poput papira, plastike, industrijske folije, aluminijuma i odbačenih predmeta), stavljajući u fokus proces njihove transformacije u visoku modu i skulpturalne objekte.

Cilj izložbe jeste da se pokaže da moda ne mora da bude raskošna da bi bila umjetnost. Naprotiv, upravo se u poznatim oblicima, jednostavnim krojevima i predmetima krije potencijal za nešto veličanstveno.

(Mondo)