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Ko će biti novi Džejms Bond? Audicija ulazi u završnu fazu, pominje se i Džejkob Elordi

Ko će biti novi Džejms Bond? Audicija ulazi u završnu fazu, pominje se i Džejkob Elordi

Autor Jovana Milićević
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Potraga za novim Džejmsom Bondom ulazi u važnu fazu.

Ko će biti novi Džejms Bond Izvor: WFPA / Alamy / Profimedia

Mesto za čuvenog britanskog agenta zainteresovalo je veliki broj glumaca, a očekuje se da će se krug kandidata uskoro znatno suziti.

Prema informacijama koje su dospjele u javnost, među glumcima koji bi mogli da učestvuju u probnim snimanjima nalaze se Kalum Tarner, poznat po romantičnoj komediji "One Night Only", i Džek Louden, koji je pažnju publike privukao u seriji "Slow Horses".

Trebalo bi da snimanja budu organizovana u Londonu, a prema pojedinim izvorima, mogla bi da počnu već u petak, piše "The Hollywood Reporter".

Još nije potvrđeno koliko će glumaca dobiti priliku da se predstavi producentima. Dok pojedini izvori govore o najmanje trojici kandidata, drugi procjenjuju da bi ih moglo biti čak pet. Jedan od važnih zadataka biće taj da pokažu kako se snalaze u ulozi koja podrazumijeva eleganciju, uvjerljiv nastup i fizičku spremnost.

Ranije su se pojavile spekulacije da bi među kandidatima mogao da bude i Džek O'Konel, poznat po filmu "Sinners", ali najnovije informacije ukazuju na to da on ipak neće učestvovati u ovoj fazi izbora. Takođe, uprkos pojedinim medijskim napisima, Džejkob Elordi, kojeg publika poznaje iz serije "Euphoria" i filma "Frankenstein", nije među glumcima koji će izaći na probno snimanje.

Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Novi film režiraće Denis Vilnev, reditelj poznat po radu na filmskom serijalu "Dina", a produkciju će voditi Ejmi Paskal i Dejvid Hejman.

Amazon je kreativna prava za serijal preuzeo od porodice Brokoli u februaru 2025. godine, čime je otvoreno novo poglavlje u razvoju filmova o Džejmsu Bondu.

 (Nova/MONDO)

Tagovi

Džejms Bond Džejkob Elordi film uloga

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