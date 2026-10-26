Diskvalifikovan iz Elite, sad doživio novi šok: Marka Osmakčića ostavila vjerenica, bacila oko na kolegu

Vjerenica Marka Osmakčića nakon njegove diskvalifikacije otkrila simpatije prema kolegi iz rijalitija

Izvor: pritnscreen/youtube/Zadruga

Nedugo nakon što je Marko Osmakčić zbog jezivih prijetnji diskvalifikovan iz rijalitija Elita 10, njegova vjerenica Glorija Jelovac odlučila je da Marka i vjeridbu ostavi u prošlosti.

Razlog za to su simpatije koje osjeća prema Borislavu Terziću Terzi.

Glorija Jelovac je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Eliti 10 otkrila šta tačno osjeća prema cimeru, ali i zbog čega još uvijek ima strah i zadršku.

Glorija je priznala da joj Borislav Terzić Terza nedostaje kada nisu zajedno, ali da je u fazi zaljubljenosti veoma sumnjičava:

"Umije i da me iznervira. Zabavan je, vrckav. Danas nismo toliko vremena provodili zajedno, malo mi je falio. Ja kada se zaljubim, budem sva sumnjičava, ta moja faza zaljubljenosti je kritična, ne vidim realnu sliku o odnosu".

Izvor: Pink

U nastavku razgovora, učesnica je iskreno govorila o nepovjerenju prema muškarcima i strahu od novog razočaranja: "Ne vjerujem muškarcima. Ne želim da budem onako ponižena i ostavljena. Ja sam malo sporija, a Terza je brzi tip".

Sa druge strane, Borislav Terzić Terza ne krije da mu se cimerka dopada još od prvog dana, ali ističe da želi još vremena kako bi je u potpunosti upoznao:

"Dobra mi je, lijepa je, zgodna je, simpatična mi je veoma. Postoji nešto, ali moram da provedem još dosta vremena sa njom, da vidim neke stvari, ko joj je deda, baba, neke stvari. Iskreno, svidjela mi se od prvog dana...".



