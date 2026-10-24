Peni Vajz nadmašio sve: Ovo je 20 horora koji su zaradili najviše novca

IMDb je objavio listu 20 horora s najvećom svjetskom zaradom. Film "To" iz 2017. godine je na prvom mjestu, a među hitovima su i "Šesto čulo" i "Svjetski rat Z".

Izvor: imdb.com

Horor "To" iz 2017. godine nalazi se na vrhu IMDb-ove liste filmova ovog žanra prema svjetskoj zaradi, sa 719 miliona dolara.

Među najuspješnijima su i "Šesto čulo", "Ja sam legenda" i "Svjetski rat Z", dok se na listi nalaze i noviji naslovi poput "Grešnika" i "The Conjuring: Last Rites".

Rang-lista pokazuje da horor filmovi mogu ostvariti zaradu od više stotina miliona dolara, bilo da je riječ o originalnim pričama ili nastavcima poznatih franšiza.

Horor filmovi odavno nisu samo žanr za ljubitelje strave i natprirodnog. Najuspješnija ostvarenja privlače milione gledalaca širom svijeta i ostvaruju zaradu kakvoj mogu da zavide i filmovi sa znatno većim budžetima. To potvrđuje i lista koju je objavio IMDb, a na kojoj je rangirano 20 horor ostvarenja prema svjetskoj zaradi na bioskopskim blagajnama.

Na prvom mjestu je film "To" iz 2017. godine, snimljen prema istoimenom romanu Stivena Kinga.

Priča o grupi djece koja se suočavaju sa zlokobnim klovnom Peni Vajzom zaradila je, prema podacima sa liste, oko 719 miliona dolara širom svijeta.

Odmah iza njega je "Šesto čulo" iz 1999. godine, psihološki horor sa Brusom Vilisom i Hejli Džoelom Osmentom, koji je ostvario zaradu od 672 miliona dolara. Treće mjesto pripada filmu "Ja sam legenda" iz 2007. godine, sa Vilom Smitom u glavnoj ulozi i zaradom od 585 miliona dolara.

"To" ispred velikih filmskih hitova

Četvrto mjesto zauzima "Svjetski rat Z", zombi spektakl sa Bredom Pitom, koji je zaradio 540 miliona dolara. Na petom mjestu nalazi se "Obsession", sa navedenom zaradom od 520 miliona dolara, dok je šesti "The Conjuring: Last Rites", nastavak poznate horor franšize, sa 499 miliona dolara.

Među prvih deset su i "To: Drugo poglavlje", koje je zaradilo 473 miliona dolara, te kultni "Isterivač đavola" iz 1973. godine, sa zaradom od 430 miliona dolara. Na devetom mjestu je "Prometej" Ridlija Skota, koji je ostvario 403 miliona dolara, a deseto zauzima "Backrooms", sa približno 402 miliona dolara.

Ovaj dio liste pokazuje koliko su uspješni različiti pristupi hororu: od natprirodnih priča i psihološke napetosti do zombi apokalipse i naučne fantastike prožete stravom.

Nastavci i poznate franšize i dalje privlače publiku

Na 11. mjestu su "Grešnici" Rajana Kuglera, film sa Majklom B. Džordanom u glavnoj ulozi, koji je prema navedenim podacima zaradio 370 miliona dolara. Slijedi "The Nun", horor iz univerzuma "The Conjuring", sa 366 miliona dolara.

Trinaesto mjesto zauzima "Resident Evil" iz 2026. godine, sa navedenom zaradom od 362 miliona dolara, dok je "Hanibal" Ridlija Skota iz 2001. godine na 14. mjestu, sa 351 milionom dolara.

Na listi su i "Osmi putnik: Romul", sa 350 miliona dolara, "Mjesto tišine", sa 340 miliona, te "The Conjuring 2", sa 322 miliona dolara. Originalni "The Conjuring" iz 2013. godine nalazi se na 18. mjestu, sa zaradom od 320 miliona dolara.

Posljednja dva mjesta pripadaju filmu "Konačno odredište: Krvne loze", koji je zaradio 317 miliona dolara, i ostvarenju "Resident Evil: Posljednje poglavlje", sa 314 miliona dolara.

Top 20 horora prema svjetskoj zaradi

Prema podacima navedenim na IMDb-ovoj listi, poredak izgleda ovako:

1. "To" (2017) – 719 miliona dolara

2. "Šesto čulo" (1999) – 672 miliona dolara

3. "Ja sam legenda" (2007) – 585 miliona dolara

4. "Svjetski rat Z" (2013) – 540 miliona dolara

5. "Obsession" (2025) – 520 miliona dolara

6. "The Conjuring: Last Rites" (2025) – 499 miliona dolara

7. "To: Drugo poglavlje" (2019) – 473 miliona dolara

8. "Isterivač đavola" (1973) – 430 miliona dolara

9. "Prometej" (2012) – 403 miliona dolara

10. "Backrooms" (2026) – 402 miliona dolara

11. "Grešnici" (2025) – 370 miliona dolara

12. "The Nun" (2018) – 366 miliona dolara

13. "Resident Evil" (2026) – 362 miliona dolara

14. "Hanibal" (2001) – 351 milion dolara

15. "Osmi putnik: Romul" (2024) – 350 miliona dolara

16. "Mjesto tišine" (2018) – 340 miliona dolara

17. "The Conjuring 2" (2016) – 322 miliona dolara

18. "The Conjuring" (2013) – 320 miliona dolara

19. "Konačno odredište: Krvne loze" (2025) – 317 miliona dolara

20. "Resident Evil: Posljednje poglavlje" (2016) – 314 miliona dolara

(MONDO)