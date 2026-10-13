Novi favorit za Oskara ima 100% pozitivnih kritika: Radili ga čak 16 godina, a sada stiže u domaće bioskope

Film "Vajldvud: Tajna zabranjene šume" dolazi u bioskope 22. oktobra, donoseći vizuelno zadivljujuću avanturu studija Laika.

Izvor: Youtube/printscreen/Blitz Film Srbija

"Vajldvud: Tajna zabranjene šume" (Wildwood), najnovije ostvarenje čuvenog američkog animacionog studija Laika, stiže u bioskope širom Srbije i Crne Gore 22. oktobra, u distribuciji Blitz filma.

Film je već privukao veliku pažnju međunarodne filmske kritike nakon predstavljanja na Londonskom filmskom festivalu, a ugledni filmski magazin Screen Daily opisuje ga kao vizuelno zadivljujuću avanturu koja postavlja nove standarde u stop-motion animaciji. Film se pominje i među mogućim favoritima za Oskara za najbolji animirani film 2027. godine.

Posebno je zanimljivo što se na ovom projektu radilo čak 16 godina, a riječ je o jednom od najambicioznijih ostvarenja u istoriji studija poznatog po ručno izrađenoj stop-motion animaciji. U svojoj recenziji objavljenoj 11. oktobra, filmska kritičarka Vendi Ajd posebno ističe izuzetnu vizuelnu raskoš, tehničku preciznost i ambicioznost projekta, naglašavajući da film svojim obimom, složenošću i umjetničkim dostignućima nadmašuje sve što je studio Laika do sada stvorio.

WILDWOOD [VAJLDVUD: TAJNA ZABRANJENE ŠUME] Zvanični Trailer 2 | 2026 Izvor: YouTube

Film je na sajtu Rotten Tomatoes debitovao sa 100% pozitivnih kritika, što je privuklo veliku pažnju filmske javnosti. The Hollywood Reporter opisao ga je kao remek-djelo studija Laika, dok ga je The Wrap svrstao među najnevjerovatnije animirane filmove ikada snimljene.

Posebno oduševljenje izazvala je animacija. Collider ističe da je studio tokom gotovo dvije decenije stvorio niz vizuelno impresivnih filmova, ali da "Vajldvud: Tajna zabranjene šume" (Wildwood) nadmašuje sva dosadašnja ostvarenja, donoseći neke od najlepših filmskih prizora ove godine.

Animacija koja pomjera granice mogućeg

Iza filma stoji Trevis Najt, reditelj hvaljenog ostvarenja "Kubo i čarobni mač" i jedan od vodećih kreativnih stvaralaca studija Laika. Poznat po pomjeranju tehničkih i umjetničkih granica animacije, Najt je ovoga puta otišao korak dalje. Film "Vajldvud: Tajna zabranjene šume" predstavlja jedan od najambicioznijih projekata u istoriji studija, sa izuzetno detaljno izrađenim scenografijama, složenim animiranim sekvencama i impresivnim prizorima fantastičnih svjetova.

Izvor: Youtube/printscreen/Blitz Film Srbija

Za razliku od klasične kompjuterske animacije, stop-motion tehnika podrazumijeva ručno pomjeranje fizičkih lutaka i objekata, kadar po kadar, kako bi se stvorila iluzija pokreta. Upravo takav pristup daje filmovima studija Laika prepoznatljivu teksturu, dubinu i jedinstvenu vizuelnu estetiku.

Posebnu pažnju privlače spektakularne scene Portlanda, raskošni predjeli magične šume i završne borbene sekvence, čija složenost predstavlja izuzetno tehničko dostignuće. Ipak, kako ističe Screen Daily, najveća snaga filma ne leži samo u grandioznim prizorima već i u najsitnijim detaljima – pokretima, pogledima i nježnim gestovima koji animiranim junacima daju emociju i autentičnost.

Nova filmska avantura od autora "Koraline"

Studio Laika već godinama zauzima posebno mjesto u svijetu animacije zahvaljujući filmovima koji spajaju inovativnu tehnologiju, vrhunsku umetničku izradu i emotivno snažne priče. Nakon uspjeha filmova "Koralina" i "Kubo i čarobni mač", "Vajldvud: Tajna zabranjene šume" donosi novu, vizuelno raskošnu priču o hrabrosti, porodici, prijateljstvu i snazi zajedništva.

Sa trajanjem od 130 minuta, film donosi epsku avanturu koja spaja fantaziju, misteriju, humor i mračnije elemente bajke, obraćajući se prije svega starijoj djeci, tinejdžerima i odraslim ljubiteljima animacije. Već nakon premijernog predstavljanja u Londonu, film se izdvaja kao potencijalno značajan učesnik predstojeće sezone filmskih nagrada u kategoriji animiranih ostvarenja.