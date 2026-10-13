Prvi snimljeni film u istoriji čovječanstva nastao je prije 138 godina:Traje manje od dvije sekunde, a promijenio svijet

Najraniji film "Roundhay Garden Scene" na celuloidnoj traci snimio je Luj Eme Ogisten Le Prens koristeći kameru sa jednim objektivom, koju je sam napravio 1888. godine.

Izvor: Youtube printscreen / Rafael Fracacio

Da li ste se ikada zapitali kako je izgledao prvi pokretni zapis u istoriji? Prije nego što su braća Limijer očarala svijet, jedan francuski fotograf napravio je korak koji ga je zauvijek upisao u istoriju.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, najstariji sačuvani film na svijetu traje jedva nešto više od dvije sekunde, a nastao je u jednoj engleskoj bašti 14. oktobra daleke 1888. godine.

Pogledajte kako je on izgledao:

prvi film u istoriji Roundhay Garden Scene Izvor: Youtube / Rafael Fracacio

Otac kinematografije

Ostvarenje pod nazivom "Scena u Raundhajskom vrtu" ("Roundhay Garden Scene") snimio je pronalazač i fotograf Luj Eme Ogisten Le Prens još 1888. godine. Zbog ovog poduhvata, Le Prens se od 1930. godine zvanično naziva "ocem kinematografije" - kao prva osoba u istoriji koja je uspjela da zabilježi pokretne slike koristeći kameru sa jednim objektivom.

Smijeh, hodanje unazad i četvoro "glumaca"

Snimak je nastao na celuloidnoj traci u bašti kuće porodice Vitli, u ulici Oukvud Grejndž Roud u Randhaju - predgrađu Lidsa u engleskom Zapadnom Jorkširu. Prema svjedočenju autora, film je nastao 14. oktobra 1888. godine.

U ovom istorijskom zapisu pojavljuju se četvoro "glumaca": Adolf Le Prens (autorov sin), Sara Vitli (Le Prensova tašta), Džozef Vitli (domaćin i vlasnik imanja), Harijet Hartli (porodična prijateljica).

Kratak video prikazuje aktere kako kruže po bašti, smiju se sami za sebe i paze da ne izađu iz kadra kamere. Posebno je zanimljiv detalj što gđa Sara Vitli iz nekog razloga u kadru hoda unazad.

Tehnički podaci koji su promenili istoriju

Iako se u istorijskim zapisima dužina trajanja od zavisnosti od brzine projekcije procenjuje na između 1,66 i 2,11 sekundi, ovaj pionirski zapis napravljen je po stopi od 12 sličica u sekundi i sastoji se od svega nekoliko sačuvanih frejmova.

To je bilo sasvim dovoljno da čovječanstvo napravi svoj prvi vizuelni korak ka modernoj filmskoj industriji kakvu danas poznajemo.