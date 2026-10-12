Isplivao papren ugovor Bosanca: Otkriveno koliko uzima u "Pinkovim zvezdama", zavrteće vam se od cifre

Dragan Stojković Bosanac zarađuje 1.500 eura po emisiji u 'Pinkovim zvezdama', što je skoro duplo više nego ranije.

Izvor: TV Pink

Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac napravio je veliku promjenu u karijeri kada je napustio žiri "Zvezda Granda" i potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem za prelazak u "Pinkove zvezde". Primamljivu ponudu dobio je još početkom jula, pre finala prethodnog takmičenja, a glavni motiv prelaska bila je znatno veća zarada.

Prema navodima, honorar Dragana Stojkovića Bosanca iznosi 1.500 eura po emisiji, što mu za sezonu od 40 epizoda donosi ukupno 60.000 eura. To je skoro duplo više u odnosu na 800 eura po emisiji (odnosno 32.000 eura godišnje), koliko je zarađivao na prethodnom radnom mjestu.

Pored finansijskog uspjeha, Bosanac na novom projektu privlači pažnju i svojim nesvakidašnjim ponašanjem. Tokom jedne rasprave u studiju iznenadio je sve prisutne kada je skinuo sako i ostao samo u potkošulji.

Njegova koleginica Viki Miljković ostala je vidno šokirana ovim prizorom i uhvatila se za glavu, dok je Bosanac kratko prokomentarisao da je on "hitna pomoć za žene", nakon čega je utrčao u studio.

Ćerka Džidža diplomirala na Akademiji

Pored velelepnog doma, u porodici Stojković ima još razloga za ponos. Njegova ćerka Aleksandra Stojković Džidža diplomirala je na Muzičkoj akademiji.

Bosanac je u svom karakterističnom stilu prokomentarisao njen uspjeh riječima: "E neka si ga više završila, bilo je vrijeme!", dok je Džidža otkrila da joj je želja da radi kao muzički producent.

Izvor: Blic / MONDO