Top 5 balkanskih hitova koji su prvi slomili Jutjub: Razbili sa desetinama miliona pregleda i promenili pravila

Ove numere napravile su revoluciju na Jutjubu, i prve oborile rekorde

Izvor: Youtube

Period između 2012. i 2016. godine bio je prelomni trenutak kada su domaći izvođači shvatili da YouTube više nije samo digitalna arhiva za televizijske spotove, već glavno merilo uspeha i finansijske moći na Balkanu.

Mi smo izdvojili 5 kultnih hitova koji su prvi "razbili" YouTube i zauvek promenili pravila regionalne muzičke industrije:

1. Severina ft. Ministarke - Uno Momento, 135 miliona

Uno Momento - Severina i Ministarke Izvor: YouTube

Te 2014. godine, "Uno Momento" je eksplodirao brzinom koja do tada nije viđena na Balkanu. Pesma je postavila nove standarde u brzini sakupljanja pregleda, te je za samo 24 časa došla do prvog miliona što je tada bio nezamisliv podvig. Spojila je moderan pop-folk zvuk, klupski ritam i vrhunsku vizuelnu produkciju, pokazavši svim izvođačima u regionu da digitalna platforma polako ali sugurno postaje dominantnija od radija i televizije.

2. Milica Todorović ft. MC Yankoo - Moje Zlato, 189 miliona

Ti moje zlato pesma Milica Todorović MC Janko Izvor: Youtube / yankoomusic

Ovaj duet je definicija "YouTube eksplozije" na Balkanu. "Moje Zlato" je uspostavilo formulu uspeha za narednu deceniju: brzi trubački samplovi pomešani sa komercijalnim rep/di-džej vokalima i estetikom namenjenom dijaspori i klubovima. Pesma godinama nije skidana sa trona kao najgledaniji domaći video na platformi.

3. Elitni odredi - Zapali grad, 57 miliona

Elitni odredi - Zapali grad Izvor: YouTube

Relja i Vlada bili su apsolutni vesnici nove digitalne ere. Dok su tradicionalni pevači i dalje bili okrenuti TV publici, Elitni Odredi su gotovo isključivo gradili publiku preko mreža i Jutjuba. Njihovi hitovi su prvi put doneli spoj hip-hopa, auto-tune pevanja i klupskog popa, stvorivši model po kom i danas funkcioniše kompletna balkanska "trap-ton" i pop-folk scena.

4. Rasta - Kavasaki, 72 miliona

Rasta Kavasaki Izvor: YouTube

Kada je Rasta izbacio "Kavasaki", reakcije su u početku bile podeljene, ali su brojke na YouTube-u pokazale neumoljivu istinu - publika je želela potpuno nov zvuk. Rasta je samostalno probio barijeru autotjun zvuka na našim prostorima i dokazao da nezavisni izvođač bez leđa velikih izdavačkih kuća može osvojiti ceo region i zabeležiti desetine miliona pregleda.

5. Saša Kovačević - Slučajno, 91 milion

Saša Kovačević - Slučajno Izvor: YouTube

Saša Kovačević je među prvima shvatio da gledalac na Jutjubuu traži i "holivudski" vizuelni doživljaj. Spotovi za "Lapsus" i "Slučajno" snimani su na egzotičnim lokacijama sa filmskim kamerama, što je u to vreme bio ogroman rizik i ulaganje. Rezultat? Milionske cifre koje su primorale čitavu estradu da podigne kvalitet snimanja spotova na znatno viši nivo.

Međutim, pomenuti izvođači nisu jedini koji su "slomili" Jutjub, te moramo da spomenemo i ove pevače koji su svojim pesmama napravili revoluciju: