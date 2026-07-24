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Oštetili vikinški brod, a račun još nije plaćen: Skandal oko Nolanove "Odiseje" uzburkao filmski svijet

Oštetili vikinški brod, a račun još nije plaćen: Skandal oko Nolanove "Odiseje" uzburkao filmski svijet

Autor Marina Cvetković
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Dok "Odiseja" nastavlja da niže uspjehe nakon prvog vikenda prikazivanja, malo švedsko neprofitno udruženje tvrdi da mu produkcija nije nadoknadila štetu nastalu na vikinškom brodu tokom snimanja.

Oštetili vikinški brod, a račun još nije plaćen: Skandal oko Nolanove "Odiseje" uzburkao filmski svi Izvor: Youtube printscreen / KinoCheck.com

Dok cio svijet priča o Nolanovoj "Odiseji", sada isplivavaju i manje poznati detalji sa snimanja, a jedan je posebno privukao pažnju javnosti.

Naime, malo švedsko neprofitno udruženje tvrdi da mu produkcija nije nadoknadila štetu nastalu na vikinškom brodu tokom snimanja.

Kako je izgledalo snimanje filma Odiseja
Izvor: Youtube / Hollywood+

Riječ je o brodu "Glad av Gilberga", koji pripada udruženju Vikingaleden. Predsjednik udruženja, Peter Olauson, objasnio je da je njihov brod poznat u vikinškim krugovima, zbog čega ga je kompanija Universal Studios izabrala za potrebe filma.

"Glad je jedan od pratećih brodova i pojavljuje se u nekoliko filmskih scena. On je dio scenografije", izjavio je Olauson, prenosi Expressen.

Čime se bavi Vikingaleden?

Neprofitno udruženje Vikingaleden nalazi se u švedskom selu Nisetar, u pokrajini Vermland, jugoistočno od Osla. Udruženje vodi mali vikinški muzej i selo, gdje posjetioci mogu da se upoznaju sa vikinškim dobom, kao i istorijom doline Gilbergadalen.

Brod "Glad av Gilberga" nalazi se u selu i izgrađen je na tradicionalan način, prema nacrtima danskog broda pronađenog u blizini Roskildea, piše The Guardian.

Neplaćeni račun za štetu

Udruženje je sklopilo ugovor sa logističkom kompanijom koja je radila za Universal Studios o iznajmljivanju broda na period od šest mjeseci. Ugovor je uključivao i obavezu produkcije da plati troškove oštećenja nastalih tokom korišćenja i transporta. Najamnina je isplaćena, ali su problemi nastali kada je trebalo nadoknaditi troškove popravki.

Nakon što im je brod vraćen, bilo je potrebno sanirati nekoliko oštećenja, uključujući pukotinu na trupu. Udruženje je samo obavilo popravke i, prema dogovoru, poslalo filmskoj kompaniji račun za materijal u iznosu od oko 60.000 švedskih kruna, što je približno 5.400 eura.

"Za produkciju poput Universalove, to je sitniš. Takav je bio dogovor, a mi taj novac još nismo vidjeli. Nismo nimalo zadovoljni", rekao je Olauson i dodao: "Njima je to mala suma, ali nama je taj novac veoma važan."

Pogledajte kadrove iz filma:

Tagovi

"odiseja" brod oštećenje

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