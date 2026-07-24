Netflix mračna fantazija postala druga najgledanija u svijetu: Ljudi "gutaju" epizodu za epizodom, a ocjena 100%

Nova Netfliksova južnokorejska mračna fantazija, "The East Palace", postala je pravi striming hit.
Netfliks je imao više međunarodnih hitova, a serija "The East Palace" apsolutno je jedan od njih. Ova mračna fantazija se 22. jula popela na prvo mjesto u čak 17 zemalja, a pozitivne kritike se samo ređaju.
O čemu se radi u "The East Palace"?
Radnja serije "The East Palace" smještena je u doba dinastije Džoseon (1392–1910). Slijedimo Gu-čona, moćnog lovca na duhove koji se i sam može pretvoriti u duha kako bi se borio protiv zlih sila, i Seng-ganga, dvorsku damu koja komunicira sa mrtvima.Izvor: printscreen/youtube/netflix
Nakon misteriozne smrti prijestolonaslednika, čije je tijelo pronađeno u ribnjaku, dvor zahvata panika zbog glasina o ukletom duhu. Kralj angažuje Gu-čona, koji zajedno sa Seng-gang kreće u razotkrivanje mračnih tajni i duhovnih prikaza u Istočnoj palati.
Pogledajte kadrove iz serije:
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Mračni elementi fantazije oslanjaju se na autentični korejski folklor. Junaci se susreću sa zlobnim spiritima gvi-mae, ogorčenim duhovima von-gvi, ali i mračnim bićima geomoksali, koja isisavaju vitalnu "Jang" energiju, zbog čega ih se Gu-čon, kome ta energija prirodno nedostaje, posebno plaši.
Oduševljenje kritike i publike
Serija je premijerno prikazana 17. jula i ima ukupno osam epizoda. Za sada ima 100% pozitivnih ocjena kritike na sajtu Rotten Tomatoes, dok je ocjena publike visokih 90%.
Kritičari ne štede riječi hvale:
- ScreenRant navodi da vas drama toliko hipnotiše da prve četiri epizode odgledate u jednom dahu, pri čemu serija na polovini samo dodatno podiže ulog.
- Collider ističe sjajan miks političkih spletki, nadprirodnog horora i kraljevske drame koji od sredine sezone doslovno "eksplodira".
- Decider naglašava vrhunsku fotografiju i uvjerljivu atmosferu koja vas privlači već od prve epizode.
- RogerEbert.com zaključuje da je ovo prosto vrhunska i zabavna K-drama u svom žanru.
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