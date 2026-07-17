"Svi likovi su muškarci, jer žene ne mogu da budu toliko glupe": Tvorac Minionsa šokirao priznanjem

Pjer Kofin, jedan od ko-kreatora "Malaca", odnosno "Minionsa" konačno je odgovorio na pitanje zašto među njima nema ženskih likova.

Izvor: printscreen/youtube/Movieclips

Nakon više od decenije filmova iz franšize "Grozan ja" ("Despicable Me"), brojnih spin-ofova i bezbroj šala sa bananama, jedno pitanje i dalje prati Minionse - zašto među ovim žutim stvorenjima nema jednog ženskog lika?

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Prema riječima Pjera Kofina koji je i osmislio Malce i pozajmio glas svakom od ovih omiljenih likova od njihovog prvog pojavljivanja, u pitanju je odluka koja se prosto nametnula kao prirodna.

"Mislim da bi uvođenje ženskog Malca označilo početak kraja", izjavio je Kofin za The Guardian, i dodao da je bi takav potez prije djelovao kao marketinški trik nego kao stvarna kreativna potreba.

"Studio Universal bi vjerovatno želio to da uradi misleći da će tako ugoditi svim ženama na svijetu. Ali ja nisam ubijeđen u to", rekao je Kofin i objasnio da "ne može da zamisli da žene budu toliko glupe".

"Da sam žena, smatrao bih da je to urađeno samo radi reda. Ne kažem da to nikada nećemo uraditi ili barem pokušati, ali možda jednostavno nije suđeno. Ili možda jeste! Ko zna."

Kofin je otkrio da je kreativni tim u jednom trenutku čak i razmatrao ovu ideju.

"Poigravali smo se idejom da Malci slete na ostrvo gdje živi drugo pleme, u kojem su, po svemu sudeći, sve bile ženke. Ipak, nismo otišli dalje od te zamisli."

Međutim, on ističe da se ženski likovi u njegovoj viziji ne bi mnogo razlikovali od Malaca koje publika već dobro poznaje.

"U mojoj glavi, ženski Malci bi izgledali potpuno isto kao i muški", iskren je Kofin.

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Što se tiče jedne od najvećih misterija ove franšize - kako se ovi likovi razmnožavaju, Kofin ima jednostavan odgovor:

"A kada je riječ o tome kako se razmnožavaju: nikako. Oni jednostavno postoje."

Na kraju, autor je podijelio i svoje viđenje toga zašto ovi mali žuti nestašni junaci opstaju tako dugo, naglašavajući da su oni mnogo više od obične komične pojave.