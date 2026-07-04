Pod svjetlosnom magijom monumentalne skulpture, otvoreno prvo poglavlje EXIT to Montenegro avanture u Ulcinju

Prvu festivalsku noć otvorio je Rudhaman, kojem je pripala čast da prvi stane za DJ pult i označi početak premijernog izdanja festivala EXIT to Montenegro

Izvor: EXIT to Montenegro, Arben Benny Gashi

Prvo izdanje festivala EXIT to Montenegro otvoreno je spektakularno sinoć na Velikoj plaži u Ulcinju, pretvarajući crnogorsku obalu u epicentar muzike, energije i nezaboravne ljetnje atmosfere. Više od 16.000 posjetilaca tokom prve festivalske večeri prošlo je kroz festivalske kapije, ispisujući prve stranice novog festivalskog poglavlja na Jadranu. Između mora, pijeska i noćnog neba, Ulcinj je sinoć disao u ritmu svjetske elektronske scene. Jedan od najupečatljivijih simbola festivala bila je impozantna festivalska skulptura, visoka 12 metara, koja predstavlja snažan simbol zajedništva, poštovanja prema prirodi i zaštite života koju oličava ženski princip. Večeras Veliku plažu preuzimaju Stephan Bodzin, Fiona Kraft, Konstantin Sibold i brojni drugi izvođači, donoseći još jedno veče vrhunskih elektronskih setova i moćnu atmosferu pod otvorenim nebom.

Prvu festivalsku noć otvorio je Rudhaman, kojem je pripala čast da prvi stane za DJ pult i označi početak premijernog izdanja festivala EXIT to Montenegro. Njegov set postepeno je uveo publiku u ritam večeri i stvorio idealnu uvertiru za ono što je uslijedilo.

Nakon njega, festivalsku scenu preuzele su dame. Tamara Kezz donijela je prepoznatljivu kombinaciju melodičnog groovea, snažnih ritmova i besprijekorne selekcije, lako osvajajući publiku već od prvih taktova. Energiju je zatim dodatno podigla Avantika, čiji je dinamičan nastup rasplesao hiljade posjetilaca i pripremio teren za jedno od najiščekivanijih imena večeri. Sjajan niz nastavila je Deer Jade, koja je hipnotičkim melodijama, emotivnim gradacijama i prepoznatljivim organskim zvukom stvorila atmosferu u kojoj je publika bila potpuno prepuštena muzici.

Vrhunac večeri uslijedio je dolaskom Monolinka, umjetnika koji je izgradio sopstveni muzički svijet između kantautorske pjesme, gitare, vokala i elektronskog ritma. Njegov zvuk ne traži samo binu, već prostor koji ima dušu, pa je sinoćnji nastup na Velikoj plaži djelovao kao prirodan prvi veliki kadar EXIT to Montenegro iskustva — intiman i hipnotičan u isto vrijeme.

„Velika mi je čast što sam večeras ovdje sa vama. Prvi put sam u Crnoj Gori i nadam se da ćete se dobro provesti”, poručio je Monolink publici, pokazavši na djelu zbog čega važi za jednog od najcjenjenijih izvođača savremene elektronske scene.

Odmah nakon njega, energiji nisu dozvolili da splasne Runy b2b Mene, koji su zajedničkim setom donijeli snažan ritam i besprijekornu razmjenu energije za DJ pultom, održavajući plesni podijum u punom zamahu do ranih jutarnjih sati.

Za veliko finale pobrinuo se Jamie Jones, jedan od najuticajnijih svjetskih DJ-eva i producenata. Njegov prepoznatljivi groove, sofisticirana selekcija i sigurna kontrola plesnog podijuma zaokružili su noć na spektakularan način. U prvim zracima sunca, uz hiljade podignutih ruku i euforičnu atmosferu, njegov nastup postao je savršen završetak prve festivalske večeri i jedan od trenutaka koji će ostati među najupečatljivijim uspomenama premijernog izdanja festivala.

Prvi festivalski dan zatvorili su Branko Vuković b2b Petar P, koji su publiku ispratili završnim setom ispunjenim energijom i odličnom selekcijom, stavljajući tačku na noć koja je na najbolji način najavila početak nove festivalske tradicije na crnogorskoj obali.

Nakon impresivnog otvaranja, festivalska energija danas se širi i na neke od najljepših ulcinjskih plaža. Na Nomade Beachu program počinje u 13 časova nastupom Oak Brothersa, nakon čega od 14.30 stiže O/H/M. Od 15 časova publiku na Ka’banya beach očekuje duo Kibo & Filio, dok će dnevni program zatvoriti Migo, koji nastupa od 20 časova.

Istovremeno, na San Marco lokaciji od 13 časova počinje New Millennium Takeover, uz nastupe 6Bitta, Danila R., Mandozice i Omnija, donoseći cjelodnevni program u prepoznatljivom EXIT ritmu — od plaže i sunca, do plesa koji se nastavlja sve do noći.

Nova festivalska noć na Velikoj plaži donosi snažan program predvođen Stephanom Bodzinom, čiji legendarni live nastupi važe za jedno od najposebnijih iskustava savremene elektronske scene, hipnotičkim storytellerom Konstantinom Siboldom, majstoricom savremenog house zvuka Fionom Kraft i Space Motionom, regionalnom zvijezdom sa globalnim dosegom.

Uz njih, publiku očekuju Proximus b2b Lerr, Audiostorm b2b Raven TK, Millok b2b Adnanovski i Notsoserious b2b Lukka u još jednoj noći vrhunske produkcije, plesne energije i prepoznatljivog EXIT ritma koji Ulcinj ovog vikenda pretvara u novu festivalsku adresu Jadrana.

Nakon spektakularnog početka, EXIT to Montenegro već prvom večeri potvrđuje da je Ulcinj ovog vikenda jedna od najatraktivnijih festivalskih destinacija u Evropi — mjesto susreta svjetskih imena elektronske scene, jedinstvenih lokacija, prirodne ljepote Velike plaže i prepoznatljive EXIT energije, koja već decenijama pomjera granice festivalskog iskustva.