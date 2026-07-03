Top 5 vrhunskih Netfliks no brainer komedija: "Limunadice" sa epizodama od pola sata i odličnom ocjenama

Donosimo vam listu serija koje su idealne za tople ljetne dane, kada ne želite da gubite mnogo vremena uz TV.

Izvor: printscreen/youtube/TV Promos

Možda se posljednjih mjeseci najviše priča o trilerima i krimićima, ali nekad nam jednostavno treba neki "no brainer", odnosno, lagana komedijica koja se gleda sa "pola mozga", koja nam neće oduzeti sate života pred ekranom.

Zato smo izdvojili Netfliks "limunadice" sa vrhunskim ocjenama, i epizodama koje ne traju duže od pola sata, a koje su idealne za ljetne dane, kada vam treba nešto da vam izamami osmijeh prije nego što se bacite na dnevne aktivnosti.

1. Survival of the Thickest

Ocjena: IMDb 7.5/ Rotten Tomatoes 93%

IMDb 7.5/ Rotten Tomatoes 93% Trajanje epizode: 25-28 minuta

25-28 minuta Tip humora: Izuzetno pozitivan, veseo, topao

Pogledajte trejler:

O čemu se radi: Mejvis je stilistkinja koja nakon bolnog raskida mora da počne život ispočetka u svojoj 38. godini. Iako je situacija teška, ona odbija da se samosažaljeva i odlučna je da uspije u poslu, pronađe novu ljubav i ostane vjerna svom tijelu i svom stilu. Serija prosto pršti od dobre energije, sjajne muzike, vrcavog humora i iskrenog prijateljstva. Ako volite serije koje vas poslije svake epizode ostave sa osmijehom na licu i osjećajem da je sve moguće - ovo je pun pogodak!

2. The Good Place (Dobro mjesto)

Ocjena: IMDb 8.2/ Rotten Tomatoes 97%

IMDb 8.2/ Rotten Tomatoes 97% Trajanje epizode: 22 minuta

22 minuta Tip humora: Pametan, filozofski, uvrnut i nevjerovatno dinamičan.

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trejler za seriju The good place Izvor: YouTube / IGN

O čemu se radi: Elenor gine i greškom završava na "Dobrom mjestu" (njihovoj verziji raja), iako je za života bila prilično sebična i loša osoba. Da je ne bi protjerali na "Loše mjesto", ona pokušava da sakrije svoju prošlost i nauči kako da postane dobar čovjek. Serija ima fantastične obrte i drži pažnju od prve do posljednje sekunde.

3. Cobra Kai

Ocjena: IMDb 8.4/ Rotten Tomatoes 94%

IMDb 8.4/ Rotten Tomatoes 94% Trajanje epizode: 25–30 minuta

25–30 minuta Tip humora: Akciona komedija, nostalgija, rivalstvo i sjajan "bratski" humor.

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Cobra Kai season 6 Izvor: YouTube

O čemu se radi: Nastavak kultnog filma "Karate Kid", ali 30 godina kasnije, ispričan iz ugla nekadašnjeg negativca Džonija Lorensa. On je propalica koji odlučuje da ponovo otvori karate klub "Cobra Kai", što ponovo rasplamsava njegovo staro rivalstvo sa uspješnim Danijelom LaRusom. Serija je ogroman hit jer savršeno balansira humor, dramu i akciju.

4. Derry Girls (Djevojke iz Derija)

Ocjena: IMDb 8.5/ Rotten Tomatoes 99%

IMDb 8.5/ Rotten Tomatoes 99% Trajanje epizode: 23 minuta

23 minuta Tip humora: Britki, histerični, crni irski humor i tinejdžerski nestašluci.

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O čemu se radi: Ako je je ijedna serija sa liste apsolutni "no brainer", to je ovaj irski biser! Prati grupu srednjoškolki (i jednog jadnog engleskog dječaka) tokom devedesetih godina u Sjevernoj Irskoj, u vrijeme političkih previranja. Uprkos bombama i vojsci na ulicama, njihovi glavni problemi su i dalje ocjene, simpatije i kako da prežive stroge katoličke časne sestre. Jedna od najbolje ocijenjenih komedija u posljednjih nekoliko godina.

5. Superstore

Ocjena: IMDb 7.8/ Rotten Tomatoes 93%

IMDb 7.8/ Rotten Tomatoes 93% Trajanje epizode: 22 minuta

22 minuta Tip humora: Sitkom u kancelarijskom stilu (poput The Office), pun sarkazma i urnebesnih situacija iz svakodnevnog života.

Pogledajte trejler:

O čemu se radi: Radnja prati ekscentričnu grupu zaposlenih u jednom megamarketu. Od čudnih kupaca, preko nesposobnih šefova, do radničkih štrajkova... serija je prepuna situacija u kojima će se prepoznati svako ko je ikada radio sa ljudima.