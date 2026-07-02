Dragan Nikolić tri puta prekidao snimanje "Ko to tamo peva": Izludio cijelu ekipu, godinama kasnije glumac otkrio tajnu

Gordan Kičić je ispričao kako je legendarni Dragan Nikolić potpuno izludio ekipu filma "Ko to tamo peva" i tri puta prekidao snimanje

Izvor: YouTube/Filmbook/screenshot

Kultno ostvarenje "Ko to tamo peva" krije brojne anegdote sa snimanja, a jedna do sada neispričana, otkriva kakav je nepopravljivi šaljivdžija bio legendarni glumac Dragan Nikolić.

Glumac Gordan Kičić otkrio je urnebesnu situaciju koju mu je ispričao sam Gaga Nikolić, a koja svjedoči o njegovom prepoznatljivom, mangupskom duhu.

Tokom snimanja čuvene scene sahrane, kada autobus firme "Krstić" mora da se zaustavi i pridruži povorci, reditelj Slobodan Šijan zamislio je kadar koji je zahtijevao savršenu koordinaciju na velikoj udaljenosti.

Kako u to vrijeme nije bilo savremenih sredstava komunikacije, ekipa filma "Ko to tamo peva" je morala da se snalazi pomoću vizuelnih signala.

Kičić je do detalja opisao kako je izgledao plan produkcije, ali i kako je Gaga Nikolić odlučio da umiješa prste i napravi potpuni haos na setu.

"Ima jedna istinita priča koju mi je Dragan Nikolić ispričao vezano za film "Ko to tamo peva". Ima jedna scena sahrane kada oni stanu, pa moraju da se pridruže sahrani. Ima neki kadar koji je reditelj Slobodan Šijan postavio gdje je daleko povorka sa konjima. Kamera je bila daleko na kilometar-dva, nije bilo motorola. Dogovor je bio da neko sa bijelim peškirom, kada oni namjeste kadar i kada se povuku, da znak tim peškirom. I onda povorka, koja je ogromna, da krene" počeo je priču Kičić.

Izvor: YouTube/screenshot

Međutim, niko nije računao na Gaginu potrebu za šalom. Iako uopšte nije trebalo da bude dio te scene, Nikolić je primijetio savršenu priliku za sabotažu, a "oružje" mu je bila sopstvena odjeća.

"Dragan Nikolić, koji nije trebalo da bude u toj povorci, on je imao bijelu košulju. On je skinuo tu košulju i, pošto je čuo za cio dogovor, stao je iza. Taman kada su se namjestili, on je počeo da maše košuljom i obukao je. Povorka je krenula, a reditelj je počeo da bijesni i pitao se zašto su ovi krenuli. Brzo se uputio ka njima i pitao: "Ko vam je rekao da krenete?", a oni mu kažu: "Pa neko je mahnuo belom košuljom". Kaže: "Niko nije dao znak bijelim peškirom, evo ga kod mene u ruci"" rekao je Kičić u podkastu "Ozbiljno Neozbiljni".

Reditelj Slobodan Šijan bio je van sebe od bijesa, nesvjestan da iza svega stoji niko drugi do Dragana Nikolića. Vraćanje ogromne povorke sa konjima na početne pozicije po suncu bio je mukotrpan posao, ali Dragan se tu nije zaustavio.

Pogledajte jednu od scena iz kultnog filma:

Kičić opisuje kako je ova nevjerovatna šala ponovljena čak nekoliko puta, što je cijelu filmsku ekipu dovelo do same ivice ludila.

"Ništa, oni njih vraćaju 40 minuta na početnu poziciju, a Dragan opet mahne bijelom košuljom i ovi opet krenu, i to je uradio tri puta. Izludio je ekipu. Eto, tako je Dragan volio da se šali. Bio je legenda i drago mi je što sam imao čast da snimam i radim sa njim" zaključio je Kičić.

(Informer, MONDO)