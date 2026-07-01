Poznata satnica i kompletan program Exit to Montenegro u Ulcinju

EXIT to Montenegro u Ulcinju održava se od 3. do 6. jula na Velikoj plaži i donosi program koji spaja svjetska imena elektronske muzike, autentičan ambijent crnogorske obale i iskustvo pod otvorenim nebom

Izvor: EXIT to Montenegro

Prvo poglavlje muzičkog putovanja EXIT to Montenegro počinje 3. jula na Velikoj plaži u Ulcinju, uz jedinstveni koncept koji prati ritam prirode – od zalaska do izlaska sunca. Jedan od najvećih umjetnika elektronske muzike današnjice - Monolink, u petak će otvoriti festival u zlatnim nijansama zalaska, u trenutku kada sunce bude tonulo u Jadran, a Velika plaža počinjala da diše u ritmu muzike i mora. Zalaske i izlaske sunca na ovoj jedinstvenoj ljetnjoj avanturi ćemo ispraćati i dočekivati sa zvijezdama kao što su Argy, Jamie Jones, Stephan Bodzin, Maceo Plex Space Motion, Awen, Deer Jade, Avantika, Konstantin Sibold, Lanna uz brojna domaća i regionalna imena, vodeći publiku kroz dane i noći koje ne poznaju pauzu. Zalazak sunca dočekivaće se u istoj energiji, a novi dan ispraćaće se na obali Jadrana – uz prve zrake svitanja i osjećaj da muzika nije prestala, već se samo pretvorila u svjetlost. Kompletan program i satnice dostupni su na zvaničnom sajtu i kanalima festivala.



Prvi festivalski dan donosi nastupe velikih imena svjetske i regionalne elektronske scene, u konceptu koji traje od zalaska do izlaska sunca. Monolink otvara festival u zlatnom satu, dok Velika plaža tone u suton i ulazi u noć koja tek počinje. Kako mrak preuzima horizont, ritam preuzima Jamie Jones, jedno od najuticajnijih imena globalne house i tech-house scene, čiji set kulminira u trenutku izlaska sunca nad Jadranom – pretvarajući svitanje u vrhunac noći. Tu je i Deer Jade, sa svojim melodičnim, emotivnim i festivalskim zvukom, kao i brojni drugi izvođači koji će zajedno sa publikom graditi prvi veliki talas EXIT to Montenegro iskustva u Ulcinju.

U narednim danima najveća žurka na Jadranu dostići će vrhunac uz nastupe velikana kao što su Argy, Stephan Bodzin, Maceo Plex i Space Motion - ukratko globalne elektronske elite, koja oblikuje savremenu festivalsku scenu. Na Velikoj plaži pridružiće im se i Awen, Konstantin Sibold, Lanna, kao i pregršt drugih sjajnih izvođača, koji će zajedno graditi neprekidni talas muzike i energije. Svaki dan, “od zalaska do izlaska sunca” donosi novo poglavlje ovog jedinstvenog open-air iskustva, a Ulcinj postaje centar ljetnje festivalske energije koja ne prestaje da raste.

Sama bina, koja će biti jedan od vizuelnih simbola festivalskog prostora, zaokružuje ideju ovog izdanja. Monumentalna, 12 metara visoka skulptura koja će se uzdizati na prostranstvu Velike plaže, tamo gdje se susrijeću more, vjetar i horizont, mnogo je više od festivalske scenografije, skultura predstavlja umjetnički simbol zajedništva, sklada s prirodom i očuvanja života, utjelovljen kroz ženski princip kao univerzalni simbol stvaranja, snage, nježnosti i obnove. Nastala kao rezultat saradnje crnogorskih i srbijanskih umjetnika, ova jedinstvena instalacija spaja savremenu umjetnost, prirodno okruženje, lokalno nasljeđe i zajednicu u jednu cjelinu. Istovremeno je izraz lokalnog identiteta i omaž Velikoj plaži – jednom od posljednjih netaknutih prirodnih dragulja Mediterana.

Podsjećamo, na zahtjev velikog broja fanova koji nisu uspjeli da potvrde svoju registraciju u predviđenom roku, EXIT to Montenegro organizovao je i preuzimanje besplatnih vaučera na nekoliko lokacija. Vaučeri se mogu preuzeti u Ulcinju, na Tourist info punktu kod autobuske stanice, Tourist info punktu kod centra u Štoju i u Nomade Beach Clubu na Velikoj plaži; u Budvi, na Tourist info punktu u Mediteranskoj ulici; kao i u Podgorici, u Hard Rock Cafeu.

Kompletan program i satnice dostupni su na zvaničnom sajtu i putem zvaničnih kanala EXIT to Montenegro festivala.