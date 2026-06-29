Bivši zadrugar se vjerio i oženio u istom danu, a mlada već trudna: Po izlasku iz rijalitija dobio brata

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i fitnes trener, Nikola Orozović, izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki početkom ovog mjeseca.

Izvor: Instagram printscreen / orozovic_nikola

Nikola Orozović, bivši učesnik Zadruge stao je na ludi kamen! Ono što je posebno iznenadilo i oduševilo njegove pratioce jeste nesvakidašnji potez. Orozović se u istom danu i vjerio i oženio sa svojom izabranicom u crkvi.

On je ovaj bitan i predivan trenutak podijelio sa svojim pratiocima na Instagramu. Iako je ovo bio dan iz snova, Orozović je priznao da je imao ogromnu tremu uoči ovog čina. Koliko je bio nervozan, govori i urnebesan detalj sa same prosidbe - Nikola je usled treme kutijicu sa prstenom otvorio na pogrešnu stranu.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Ipak, ovaj simpatičan peh nikome nije zasmetao i samo je dodatno uljepšao i nasmijao sve prisutne.

Za ovaj poseban dan, mlada je blistala u jednostavnoj, dugoj bijeloj haljini, dok se Nikola odlučio za opušteniju varijantu, crnu košulju i svjetlije pantalone. Čestitke novopečenom bračnom paru ne prestaju da se nižu, a bivši zadrugar nije krio ponos, ističući da je ostvario svoju najveću životnu želju.

"Svoju sam sreću čuvao za sebe i gradio je, ali došlo je vreme da tu sreću podijelim i sa vama. Od 6.6 je vaš trener zvanično u braku. Neću više ništa reći, neka ovaj opis i ovaj klip govore za sebe", napisao je Orozović u objavi.

Čekaju dječaka

Pored samog vjenčanja, par je za najbliže organizovao i uzbudljivo otkrivanje pola bebe na prelijepoj lokaciji tik uz rijeku. Saznali su da im stiže dječak, i ovo radosno otkrieće su proslavili sa svojim najbližima.

Po izlasku iz Zadruge saznao da mu je majka trudna

Podsjetimo, kada je Nikola napustio rijaliti program 2020. godine, čim je stigao kući sačekala ga je lijepa vijest - njegova majka je u tada bila drugom stanju i nosila je dječaka.

"Saznao sam jutros da mi je majka trudna, šesti mjesec, dobiću brata! To mi je bio šok pravi, nisam ni razmišljao o tome da će biti trudna", rekao je tada Nikola.