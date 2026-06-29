Obožavaoci serije "Breaking Bad" ("Čista hemija") uskoro će dobiti priliku da saznaju pojedinosti dešavanja iza kamera jednog od najuspješnijih televizijskih projekata svih vremena.

Izvor: Youtube printscreen / Crime coded

"Breaking bad", kultna kriminalistička drama o Volteru Vajtu, srednjoškolskom profesoru hemije koji, nakon dijagnoze neizlečivog raka pluća, počinje da proizvodi i prodaje metamfetamin kako bi finansijski obezbijedio porodicu, je pobrala simpatije širom svijeta i postala jedna od najgledanijih ikada!

Glumac Din Noris, koji je tumačio agenta Hanka Šrejdera u seriji "Breaking bad", pripremio je knjigu posvećenu nastanku serije, u kojoj će biti objavljeni brojni do sada nepoznati detalji sa snimanja.

Knjiga "Do What You're Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad", koju je Noris napisao zajedno sa autorom Džoom Lejdenom, u prodaji će se naći 3. novembra 2026. godine. Riječ je o prvom zvaničnom izdanju iz univerzuma serije posle više od četiri godine.

Autor najavljuje da će publikacija sadržati ekskluzivne razgovore sa glumcima i članovima produkcije, kao i priče koje do sada nisu bile poznate javnosti.

"Prepuna je priča koje do sada nisu ispričane i ekskluzivnih intervjua sa neverovatnim ljudima koji su ovu seriju oživjeli", poručio je Noris predstavljajući knjigu, piše Screen Rant.

Posebna pažnja posvećena je epizodi "Ozymandias", koja se godinama smatra vrhuncem cijele serije, i jednom od najbolje ocijenjenih televizijskih epizoda ikada snimljenih. Upravo u njoj se završava priča o Hanku Šrejderu, jednom od omiljenih likova među publikom.

Prisjetimo se serije:

Vidi opis Glumac otkrio tajne sa snimanja hit serije "Breaking Bad": Napisao knjigu o svemu što se dešavalo iza kulisa Breaking bad - Henkova smrt Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: YouTube/Breaking bad and better call Saul Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 4 4 / 4

Naslov knjige inspirisan je Henkovim poslednjim riječima iz te epizode – "Do what you're gonna do" ("Uradi ono što namjeravaš da uradiš"), koje izgovara neposredno prije nego što ga ubije Džek Velker, vođa neonacističke grupe.

Prisjetimo se ove scene: