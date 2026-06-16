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Ovo je nešto najslađe što ćete vidjeti danas: Štenci pomno slušaju bajku i mrmljaju dok im dino čita pred spavanje

Ovo je nešto najslađe što ćete vidjeti danas: Štenci pomno slušaju bajku i mrmljaju dok im dino čita pred spavanje

Autor Marina Cvetković
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Presladak video štenaca poređanih ispred plišanog dina koji drži knjigu u rukama rastopiće vas od miline!

Ovo je nešto najslađe što ćete vidjeti danas: Štenci pomno slušaju bajku i mrmljaju dok im dino čita pred spavanje Izvor: Instagram printscreen / carroway.welshterrier

Vrijeme je za priču za ove štence koji su osvojili internet. Sa tri nedelje starosti, štenci svakim danom postaju sve radoznaliji u vezi sa svijetom oko sebe.

A ovi su se okupili oko dina koji priča priče, i slušaju ga dok im ispreda o jednoj avanturi... ili bar pokušavaju da ostanu budni dovoljno dugo da čuju kraj, uz povremeno mrmljanje i cvilkenje.

Pogledajte:

Između istraživanja, igre i rastenja, važno je odvojiti vrijeme za dobru priču. Prilično smo sigurni da će Daltonove avanture večeras inspirisati poneki pseći san.

Komentari ispod videa su se nizali: "Preslatki su!", "Br. 4 zijeva i samo što ne kaže-kada će se završiti? Vrijeme je za dremku", "Drugome se nije dopala priča pa postavlja pitanja", "Kao mali mečići su, ovo mi uljepša dan u moru loših vijest..."

Tagovi

psi igračka

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