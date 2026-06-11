6 HBO serija za koje ćete žaliti što ih niste ranije odgledali: Od "Succession-a na steroidima" do hit komedije

U moru novih naslova, često nam se provuku "biseri" koji vrede pažnje, imaju kvalitetne obrte, i drže nas od početka do kraja na ivici

Izvor: printscreen/youtube/HBO

Svi znamo da HBO pravi vrhunske serije koje godinama diktiraju pravila igre i menjaju pop kulturu. Ipak, u tom moru naslova, neki od najvećih dragulja često prođu ispod radara ili završe na onoj tvojoj vječitoj "pogledaću kasnije" listi.

Zato smo napravili opasan miks od nepravedno zapostavljenih remek-djela sa brutalno dobrim ocjenama. Koji god žanr da volite, ovo su HBO serije za koje ćete se ozbiljno pokajati što ih niste odgledali ranije.

1. Barry (2018–2023)

IMDb: 8.4/10 | Rotten Tomatoes: 98%

Barry, trejler Izvor: YouTube

Depresivni plaćeni ubica iz unutrašnjosti odlazi u Los Anđeles da likvidira metu, ali slučajno zaluta na čas glume. Tamo pronalazi svoju pravu stranu, toplu zajednicu i—smisao života.

Zašto je gledati: Ova serija je savršen, bizaran spoj mračne akcije i urnebesne komedije. Gledati Berija kako pokušava da balansira između brutalnih ubistava za čečensku mafiju i učenja replika za amatersko pozorište je čista genijalnost. Bil Hejder je pokidao ulogu.

2. The Leftovers (2014–2017)

IMDb: 8.3/10 | Rotten Tomatoes: 91%

The Leftovers trejler Izvor: YouTube

U jednoj sekundi, 2% svjetske populacije prosto nestane. Nema vanzemaljaca, nema objašnjenja. Serija ne prati naučnike koji rešavaju misteriju, već ljude koji su ostali i pokušavaju da ne polude u svijetu koji više nema nikakvog smisla.

Zašto je gledati: Ovo je vjerovatno jedna od najemotivnijih i najdubljih serija ikada snimljenih. Gluma je nerealno dobra, muzika vas tjera da se naježite, a atmosfera je sve vrijeme napeta da će vas držati na ivici. Ako volite psihološke drame koje drmaju iz korijena, ovo je idealan predlog.

3. Watchmen (2019)

IMDb: 8.2/10 | Rotten Tomatoes: 96%

Watchmen | Official Tease Izvor: YouTube

Smještena u alternativnu Ameriku gdje su superheroji zabranjeni i tretirani kao odmetnici, serija se dešava godinama nakon radnje čuvenog stripa. Fokus je na policajki pod maskom (fenomenalna Redžina King) koja istražuje ubistvo svog šefa u gradu gdje rasne tenzije i teorije zavjere ključaju.

Zašto je gledati: Zaboravite na klasične Marvel "filmiće". Ovo je mračan, politički triler, pametno napisan i vizuelno spektakularan. Serija je dobila gomilu Emi nagrada sa razlogom - savršeno je upakovana u samo jednu sezonu, tako da nema razvlačenja.

4. Industry (2020–2027)

IMDb: 7.3/10 | Rotten Tomatoes: 92%

Industry trejler Izvor: YouTube

Grupa mladih, gladnih i ambicioznih diplomaca bori se za stalan posao u elitnoj investicionoj banci u Londonu. To je svijet gdje se vrte milijarde, a kokain, se*s, izdaja i hronični nedostatak sna su dio svakodnevnog opisa posla.

Zašto je gledati: Mnogi je zovu "Skins za odrasle" ili "Succession na steroidima". Serija je nevjerovatno dinamična, brutalno realna i pokazuje koliko je korporativni svijet zapravo toksičan i toksično privlačan. Tempo je toliko brz da će vam držati pažnju od prve do poslednje sekunde.

5. Hacks (2021–2026)

IMDb: 8.3/10 | Rotten Tomatoes: 96%

Hacks Season 5 | Official Trailer | HBO Max Izvor: YouTube

Debora Vens je legendarna, ali pomalo zastarjela komičarka iz Las Vegasa čija karijera počinje da blijedi. Ava je mlada, "cancelovana" i arogantna autorka iz Generacije Zed koja očajnički traži posao. Sudbina ih spaja da zajedno pišu replike i "fore".

Zašto je gledati: Sukob generacija na najzabavniji mogući način! Hemija između dvije glavne glumice je nevjerovatna. Serija pršti od inteligentnog humora, ali ima i nevjerovatno emotivne momente dok njih dve, uprkos tome što se stalno svađaju, polako postaju zavisne jedna od druge.

6. Veep (2012–2019)

IMDb: 8.4/10 | Rotten Tomatoes: 93%

Selina Majer (Džulija Luj-Drajfus) postaje potpredsjednica SAD-a i ubrzo shvata da ta pozicija nosi apsolutno nikakvu stvarnu moć, ali zato donosi gomilu apsurdnih situacija, političkih igara i konstantnog "peglanja" skandala.

Zašto je gledati: Ako mislite da je politika ozbiljna stvar, ova serija će vas, vjerovatno, ubijediti u suprotno. "Veep" ima vjerovatno najbrže i najbrutalnije uvrede ikada napisane na televiziji. Likovi su cinični, nesposobni i urnebesni. Džulija je pokupila šest Emija zaredom za ovu ulogu, i svaki je zaslužila.