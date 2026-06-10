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10 najgledanijih serija na Netfliksu ikada: Jedan horor oborio sve rekorde za samo mjesec dana (Video)

10 najgledanijih serija na Netfliksu ikada: Jedan horor oborio sve rekorde za samo mjesec dana (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Pojedine serije pratimo godinama, iz sezone u sezonu, ali u top 10 ove godine se "uvukla" i serija koja je za 35 dana oborila rekord po gledanosti

10 najgledanijih serija na Netfliksu ikada: Jedan horor oborio sve rekorde za samo mjesec dana Izvor: Netflix/YouTube/screenshot

Popularna horor misterija "Sreda" (Wednesday), u kojoj glumica Džena Ortega igra čuvenu ćerku iz porodice Adams, zvanično je postala najgledanija serija svih vremena na Netfliksu.

Prema najnovijim podacima Netfliksa, prva sezona je od premijere 2022. godine skupila više od 1,7 milijardi sati gledanja i više od 252 miliona pregleda.

Serija je oduševila i publiku i kritičare, a usput je pokupila i gomilu Emi nagrada i nominacija.

Ništa lošije nije prošla ni druga sezona, koja je već prebacila 119 miliona pregleda. Zbog ovog neviđenog uspjeha, u pripremi je i treća sezona, gdje se Džena Ortega vraća svojoj čuvenoj ulozi, a radnja će pratiti njene nove avanture na akademiji "Nevermor" i van nje.

Wednesday: Season 2 | Official Trailer | Netflix
Izvor: YouTube

Na drugom mjestu ove liste našla se serija "Adolescencija" (Adolescence). Ova kratka serija je potpuno opčinila ljude, a pokupila je i sve nagrade, od Emija i Zlatnog globusa, pa sve do BAFTE.

  Odmah iza nje, nalaze se i poslednje dvije sezone hit serije "Čudnije stvari" (Stranger Things). Ova priča o misterioznoj dimenziji i klincima iz gradića Hokins lansirala je u sam vrh Holivuda mlade zvijezde poput Mili Bobi Braun i Fina Vulfharta.

U prvih deset najgledanijih ušle su još i prva i treća sezona ljubavne drame "Bridžerton" (Bridgerton), kao i jeziva priča o serijskom ubici "Monstrum: Priča o Džefriju Dameru". Tu je i čuvena šahovska serija "Damin gambit" sa Anjom Tejlor Džoj u glavnoj ulozi.

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Listu najgledanijih zatvara nova kriminalistička mini-serija "Njegovo i njeno" (His & Hers) u kojoj glume Tesa Tompson i Džon Berntal, a koja je za samo nekoliko mjeseci od premijere uspjela da obori sve rekorde i uleti među deset najboljih.

His & Hers, trejler
Izvor: YouTube

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serije Netflix

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