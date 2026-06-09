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"Vrijeme je moralnog raspada društva": Kusturica progovorio o novom filmu

"Vrijeme je moralnog raspada društva": Kusturica progovorio o novom filmu

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
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Emir Kusturica progovorio je o svom novom filmu "Čuružanka".

"Vrijeme je moralnog raspada društva": Kusturica progovorio o novom filmu Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Proslavljeni reditelj Emir Kusturica počinje snimanje novog filma "Čuružanka", a MONDO ekipa našla se na licu mjesta.

Mogli smo da vidimo kako izgleda set ostvarenja koje je inspirisano romanom "Poslednji trenuci" ruskog književnika Valentina Rasputina.

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A novinarima su se na konferenciji obratili i glumci Andrija Milošević, Vesna Trivalić, Tamara Dragičević i mnogi drugi.

Ujedno je svoju riječ imao i Kusturica koji je otkrio radnju "Čuružanke", ali i zašto se u novom filmu bavi porodicom.

"U centru priče je majka porodice, bivša učiteljica, koja u jednom trenutku umire, a onda se svi spreme da je isprate kako dolikuje - sašiju crninu... dogovore popa, kupe pića. Međutim, baka se vrati i kreće sad njen život sa svim tim elementima koji sve čine dramatičnim i savremenim", započeo je Kusturica.

"Ideja da povratak i snaga onoga što je valjalo u prošlosti je reinkarnirano kroz lik majke, a da su njena djeca, manje-više na donjoj tački na kojoj se porodica održava", dodao je režiser.

Emir Kusturica potom se dotakao i savremenog doba.

"Došlo je vrijeme ogromnog moralnog raspada i sloma svjetskih društava... Ti moralni raspadi, na sreću, u srpskom društvu, kada je porodica u pitanju, nikada nisu dovoljno uspješni", objasnio je na kraju Kusturica.

Tagovi

Emir Kusturica film snimanje

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