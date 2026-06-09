Mini-serije koje su apsolutni "bengeri": Donosimo 6 naslova koji nisu toliko izvikani, a gledaju se u jednom dahu

Ukoliko vam je muka od jednih te istih ostavarenja koja se konstantno vrte, možda nije loše da odgledate ili da se podsjetite serija koje nisu toliko u fokusu, a vrijedne su pažnje

Izvor: printscreen/youtube/Netflix/ONE Media/HBO

Nema sumnje da su mini-serije poslednjih par godina doživjele svojih "pet minuta slave". Uostalom, nemamo uvijek vremena (a ni volje), da gledamo xy sezona sa xy epizoda.

No, stiče se utisak da se konstantno vrte jedni te isti naslovi među preporukama zbog čega se dešavalo da zaboravimo na neke "bengere", odnosno, hitove koji su ostali ispod "radara".

Mi smo izdvojili 6 mini-serija koje su apsolutna "lektira", i koje će vas držati na ivici sve vrijeme, a o kojima se ne priča toliko:

Super Pumped: The Battle for Uber (2022)

O čemu se radi: Priča o usponu i padu Trevisa Kalanika, lika koji je stvorio Uber. Ali ne iz ugla dosadnih sastanaka upravnih odbora i slično - ovo je zapravo divlja vožnja puna pohlepe, egoizma, ludačkih žurki, podmetanja nogu i mentaliteta "gazi sve pred sobom".

Zašto vredi gledati: Džozef Gordon-Levit kida kao harizmatični, ali potpuno toksični šef. Ako volite serije poput "Succession" ili film "The Social Network", gde se milijarde vrte brže od razuma, ovo ćete progutati u jednom dahu.

Dopesick (2021)

Dopesick, trejler Izvor: YouTube

O čemu se radi: Kako je moćna farmaceutska porodica ubedila ceo svet da njihova nova tableta protiv bolova ne izaziva zavisnost, i tako pokrenula najgoru narkomansku krizu u istoriji Amerike. Radnja prati sve: od beskrupuloznih direktora, preko prevarenih lekara iz malih mesta, pa sve do agenata koji pokušavaju da ih sruše.

Zašto vredi gledati: Majkl Kiton je maestralan. Serija je neverovatno napeta, emotivna i beskompromisna. Toliko je dobra da ćete biti besni, ali nećete moći da odvojite pogled od ekrana.

The Haunting of Hill House (2018)

THE HAUNTING OF HILL HOUSE Official Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi: Pratimo petoro braće i sestara koji su odrasli u najpoznatijoj ukletoj kući u Americi. Radnja skače iz prošlosti (kada su bili deca i preživljavali teror) u sadašnjost, gde su odrasli, traumatizovani ljudi koje jedna porodična tragedija primorava da se vrate na mesto zločina.

Zašto vredi gledati: Ovo nije jeftin horor sa "bu!" efektima, već duboka, prelepo snimljena i jeziva porodična drama. Duhovi su tu, skriveni u pozadini svakog kadra, ali prava jeza dolazi iz njihove porodične dinamike.

The Night Of (2016)

The Night Of - Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi: Student Naz, fini dečko iz pakistanske porodice u Njujorku, uzima očev taksi da odlazi na žurku. Završava sa prelepom devojkom, popiju svašta, a ujutru se budi pored njenog izbodenog tela i nema pojma šta se desilo. Policija ga hapsi, dokazi su protiv njega, a u pomoć mu uskače prilično propali, ali tvrdoglavi advokat.

Zašto vredi gledati: Vrhunski krimić i sudska drama u jednom. Serija vas drži u totalnoj neizvesnosti jer ni sami niste sigurni da li je on to uradio ili ne, a prikaz surovog zatvorskog sistema će vas naježiti.

Chernobyl (2019)

Chernobyl (2019) | Official Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi: Priča o nuklearnoj katastrofi iz 1986. godine, ali fokusirana na ljude: naučnike koji pokušavaju da shvate šta se desilo dok im država gura klipove u točkove, vatrogasce koji prvi svesno idu u smrt i političare koji pokušavaju da zataškaju istinu.

Zašto vredi gledati: Verovatno jedna od najboljih mini-serija ikada snimljenih. Atmosfera je toliko gusta, napeta i klaustrofobična da ćete zaboraviti da dišete, iako već unapred znate šta se desilo. Remek-delo koje se ne propušta.

Katla (2021)

Katla | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

O čemu se radi: I na kraju, naš apsolutni favorit! Priča kreće kada na Islandu eruptira podglacijalni vulkan Katla. Godinu dana kasnije, dok se obližnji gradić polako prazni, iz leda i vulkanskog pepela počinju da izlaze ljudi - identični onima koji su pre nekoliko godina nestali ili poginuli. Meštani su u šoku, jer te "kopije" znaju sve o svojim prethodnim životima.

Zašto vredi gledati: Ako volite skandinavsku misteriju, sporu, ali moćnu atmosferu i natprirodne zagonetke (u stilu serije "Dark"), ovo je pun pogodak. Vizuelno izgleda neverovatno, a misterija vas vuče da odmah pustite sledeću epizodu.