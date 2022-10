LJUDI SKIDANJE UVIJEK GLEDAJU POVRŠNO: Srpska glumica zapalila Internet vrućim scenama u seriji

Glumica Ivana Dudić progovorila o vrućim scenama i golotinji

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Glumica Ivana Dudić, koja je izazvala veliku pažnju javnosti zbog eksplicitnih scena u seriji Crveni mjesec, u kojoj je igrala sa kolegom Milošem Đurovićem, otkrila je kako njen emotivni partner reagovao na snimanje vrućih scena.

"Sigurna sam da nijedan partner to ne podnosi normalno. I to objektivno prelazi granice običnog posla. Glumački poziv nije običan, normalan posao, kakav mnogi rade. Međutim, svako ko pristane da bude sa glumcem ili glumicom, pristaje na tu vrstu slobode, uslovno rečeno, jer to nije nešto što bih ja radila sada ovdje, nego zato što je to zapisano u scenariju. Tako da mislim da sve može uz dogovor da se rješi", rekla je Ivana.

Glumica je rekla i da li smatra da je zbog škakljivih scena glumcima potrebno više samopouzdanja: “Ja to posmatram kao svoj posao za koji sam se odlučila. Poziv glumca je naprosto ekstrovertan i eksplicitan. Dajem vam sebe u svim mogućim i nemogućim okolnostima, situacijama, emocijama. Možda mi je čak teže da se ogolim emovno, nego da vam se ogolim fizički. Ljudi to skidanje uvijek površno shvataju. Mnogo je teže odraditi neku dramsku scenu nego se skinuti pred kamerama”.