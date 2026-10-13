Nije „red flag“: Ponašanja koja su sasvim normalna u vezi, iako nas društvene mreže uvjeravaju u suprotno

Kada bismo vjerovali društvenim mrežama, gotovo svaka veza imala bi barem nekoliko znakova za uzbunu.

Partner ne odgovara odmah na poruku? Problem. Želi da provede veče s prijateljima? Sumnjivo. Ne objavljuje zajedničke fotografije? Alarm.

Ipak, stvarni odnosi ne funkcionišu kao spiskovi pravila sa TikToka. Ljudi imaju različite potrebe, navike i načine na koje pokazuju ljubav, pa ono što je jednom paru nezamislivo, drugom može biti sasvim uobičajeno, piše Zadovoljna.hr.

Ne dopisujete se tokom cijelog dana

Neki parovi se čuju svakih pola sata, dok drugi razmijene svega nekoliko poruka tokom dana, a ipak imaju blizak i stabilan odnos. Ako partner ne odgovori odmah, to samo po sebi ne znači da se udaljio ili izgubio interesovanje.

Ljudi imaju posao, obaveze i trenutke kada jednostavno nisu raspoloženi za dopisivanje. Mnogo je važnije kakav je odnos u cjelini nego koliko brzo stiže odgovor na poruku.

Želite da imate vrijeme samo za sebe

To što ste u vezi ne znači da morate sve da radite zajedno. Vlastiti prijatelji, hobiji i povremeni planovi bez partnera mogu biti sasvim zdrav dio odnosa.

Bliskost ne podrazumijeva odricanje od vlastitog života. Dobra veza ostavlja dovoljno prostora da obje osobe zadrže svoja interesovanja, prijateljstva i aktivnosti izvan partnerskog odnosa.

Ne objavljujete vezu na društvenim mrežama

Neki ljudi jednostavno ne vole da svoj privatni život dijele sa javnošću. Ne objavljuju fotografije za godišnjice, zajedničke trenutke ni svaki izlazak, ali to ne znači da nešto kriju ili da im nije stalo do partnera.

Ako se osoba prema vama u stvarnom životu ponaša otvoreno, pažljivo i s poštovanjem, broj zajedničkih fotografija na Instagramu teško može biti mjerilo ljubavi.

Ponekad se ne slažete

Veza bez ijednog neslaganja možda zvuči idealno, ali nije naročito realna. Dvoje ljudi može imati različita mišljenja o novcu, porodici, slobodnom vremenu ili planovima za vikend.

Problem nije u tome što se partneri ne slažu, već u načinu na koji se nose s razlikama. Razgovor, kompromis i međusobno poštovanje potpuno su drugačiji od vrijeđanja, zastrašivanja i ponižavanja.

Kada ipak nije riječ samo o različitim navikama?

Važno je ne otići ni u drugu krajnost i opravdavati ponašanja koja zaista predstavljaju problem.

Kontrolisanje s kim partner smije da razgovara, udaljavanje od prijatelja i porodice, prijetnje, ponižavanje, praćenje, prisila ili nasilje nisu obične razlike među partnerima i ne treba ih zanemarivati.

Zato je važno posmatrati ponašanje u cjelini, uzeti u obzir okolnosti i obratiti pažnju na obrasce koji se ponavljaju, umjesto da se zaključci donose na osnovu jednog izdvojenog trenutka.

Partner može kasnije odgovoriti na poruku, poželjeti da provede veče s prijateljima ili imati drugačije mišljenje, a da to ne znači da je veza zbog toga loša.

Na kraju, zdrava veza ne mora da prati pravila društvenih mreža. Mnogo su važniji povjerenje, poštovanje, otvorena komunikacija i osjećaj sigurnosti nego ispunjavanje očekivanja koja nameću viralni snimci i popularne liste znakova za uzbunu.

(Mondo)