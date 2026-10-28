Jubilarni 40. Blanc Fashion Week donio veče posvećeno modi i humanosti (VIDEO)

Moda, tradicija i humanost u znaku jubileja – Blanc Fashion Week Montenegro obilježava svoje 40. izdanje, okupljajući domaće i regionalne modne stvaraoce.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

U Event centru Verde sinoć je održan Natal Fashion Day, veče posvećeno modi, kreativnosti i ženama, koje će kroz dizajn, eleganciju i humanost još jednom pokazati da moda prevazilazi granice odijevanja i postaje prostor za inspiraciju, povezivanje i podršku.

Na pisti su svoje kreacije predstavili domaći i regionalni dizajneri i modni brendovi: XYZ iz Crne Gore, Ivana Cvrlje Design iz Hrvatske, studenti Univerziteta Donja Gorica, Natalija Urbanova iz Rusije, Aleksandra Stamenić i brend AKICAS iz Srbije, TIAN Style,kao i Radojka Tepavac iz Crne Gore.



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