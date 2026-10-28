logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jubilarni 40. Blanc Fashion Week donio veče posvećeno modi i humanosti (VIDEO)

Jubilarni 40. Blanc Fashion Week donio veče posvećeno modi i humanosti (VIDEO)

Autor Teodora Orlandić
0

Moda, tradicija i humanost u znaku jubileja – Blanc Fashion Week Montenegro obilježava svoje 40. izdanje, okupljajući domaće i regionalne modne stvaraoce.

Jubilarni 40. Blanc Fashion Week donio veče posvećeno modi i humanosti Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

U Event centru Verde sinoć je održan Natal Fashion Day, veče posvećeno modi, kreativnosti i ženama, koje će kroz dizajn, eleganciju i humanost još jednom pokazati da moda prevazilazi granice odijevanja i postaje prostor za inspiraciju, povezivanje i podršku.

Na pisti su svoje kreacije predstavili domaći i regionalni dizajneri i modni brendovi: XYZ iz Crne Gore, Ivana Cvrlje Design iz Hrvatske, studenti Univerziteta Donja Gorica, Natalija Urbanova iz Rusije, Aleksandra Stamenić i brend AKICAS iz Srbije, TIAN Style,kao i Radojka Tepavac iz Crne Gore.


POGLEDAJTE VIDEO:

Jubilarni 40. Blanc Fashion Week donio veče posvećeno modi i humanosti
Izvor: YouTube/MONDO Crna Gora

Tagovi

Mondo priče Blanc montenegro fashion week Fashion week nedelja mode Montenegro fashion week

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ