"Ako vam se med traži još, još, još, znači da je dobar": Pčelar otkriva šta gleda kada bira teglu

Pčelar Stefan Stevanović objasnio je šta mu ukus govori o medu i zašto okretanje tegle nije pouzdan način da provjerite njen sadržaj.

Izvor: Prva

Kada kupujete med, često pokušavate da po izgledu, gustini ili ukusu procenite da li ste izabrali dobar proizvod. Mnogi okreću teglu i prate kako se med pomjera, dok drugi vjeruju da će kvalitet prepoznati čim ga probaju.

Pčelar Stefan Stevanović govorio je o izboru meda u emisiji "Jutro" na Prvoj i objasnio na šta on obraća pažnju. Kako je naveo, jedna od smjernica može da bude ukus.

"Ako vam se med traži još, još, još, znači da je dobar. A treba i da ima postojan ukus. To su neke smjernice", rekao je Stevanović.

Ipak, to da li vam se med dopada zavisi i od ličnog ukusa. Neko voli blaži, poput bagremovog, dok drugi radije biraju izraženije ukuse. Ukus može da pomogne pri izboru meda koji vam prija, ali sam po sebi ne može pouzdano da potvrdi njegovo porijeklo i sastav.

Da li okretanje tegle otkriva kvalitet meda?

Mnogi kupci okreću teglu kako bi vidjeli koliko se brzo med pomjera, vjerujući da će im gustina pokazati da li je pravi. Međutim, pčelar kaže da takve kućne metode nisu pouzdane.

"Možemo reći da sve te kuhinjske metode nisu odgovarajuće da bi direktno rekli koja je tegla prava, a koja nije", objasnio je Stevanović.

Prema njegovim riječima, ljudi se pri izboru često vode ukusom koji im najviše odgovara.

"Ima ljudi koji vole ili blage ukuse ili jače ukuse. Tako da, ljudi se više dijele na to koji im med prija na ukus", rekao je pčelar.

Zato med koji vam se traži "još i još" može da bude onaj koji najviše odgovara vašem ukusu, ali za pouzdanu provjeru sastava i kvaliteta potrebna je laboratorijska analiza.

(MONDO)