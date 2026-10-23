Jeo je 2,7 kg cvekle nedeljno: Pio i vodu od kuvanja, a njegov slučaj mogao bi da bude prvi zabilježen

Muškarac koji je nedeljno jeo do 2,7 kilograma cvekle i pio vodu od kuvanja razvio je ozbiljan poremećaj krvi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Muškarac star 82 godine razvio je ozbiljan poremećaj krvi, koji su ljekari povezali sa velikim unosom cvekle i istovremenim uzimanjem lijeka za srce na bazi nitrata. Jeo je do 2,7 kilograma kuvane cvekle nedeljno, a pio je i tečnost preostalu posle kuvanja. Njegov slučaj opisan je u časopisu The Journal of Emergency Medicine.

U bolnicu je stigao nakon gubitka svijesti, sa niskim krvnim pritiskom i sivoplavom bojom kože. Iako je dobijao kiseonik visokog protoka, pulsni oksimetar pokazivao je saturaciju od 88 odsto. Istovremeno je analiza arterijske krvi pokazivala visok parcijalni pritisak kiseonika, nesklad koji je ljekarima pomogao da otkriju problem.

Šta su ljekari ustanovili?

Dijagnostikovana mu je methemoglobinemija. Kod ovog poremećaja dolazi do promjene hemoglobina zbog koje on ne može pravilno da prenosi kiseonik do tkiva. Kod pacijenta je udio methemoglobina iznosio 20,9 odsto.

Cvekla i lijek kao opasna kombinacija

Autori slučaj pripisuju zajedničkom dejstvu nitrata iz velikih količina cvekle i propisane terapije. Navode da je takva kombinacija kod ovog pacijenta dovela do methemoglobinemije i problema sa snabdijevanjem srčanog mišića kiseonikom.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/ROHAN PLANTBOY JAMES

Ljekari su mu intravenski dali metilen plavo. Boja kože se normalizovala, nivo methemoglobina vratio se u normalne granice, a saturacija porasla na 99 odsto bez dodatnog kiseonika. Otpušten je iz bolnice uz promjenu ishrane.

Prema autorima, ovo bi mogao da bude prvi opisani slučaj kod odrasle osobe u kojem je konzumiranje cijele cvekle bilo okidač za ovaj poremećaj. Methemoglobinemija povezana sa nitratima iz povrća ranije je opisivana kod odojčadi. Riječ je o pojedinačnom slučaju uz istovremenu terapiju nitratima, a ne o utvrđenoj opasnoj količini cvekle za sve ljude.

(MONDO)