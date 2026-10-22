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Ovo je lice čovjeka starog 315.000 godina: Naučnici rekonstruisali najstarijeg poznatog Homo sapiensa

Ovo je lice čovjeka starog 315.000 godina: Naučnici rekonstruisali najstarijeg poznatog Homo sapiensa

Autori smartlife Autori Haris Krhalić
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Fosili pronađeni u Maroku otkrili su jednog od najstarijih pripadnika naše vrste. Rekonstukcija lica pokazala je da njegov izgled djeluje poznato, ali se jedna osobina posebno ističe.

Ovo je lice čovjeka starog 315.000 godina: Naučnici rekonstruisali najstarijeg poznatog Homo sapiens Izvor: Cícero Moraes

Naučnici su rekonstruisali lice čovjeka koji je živio prije oko 315.000 godina, koristeći fosile pronađene u Maroku. Riječ je o jednom od najstarijih poznatih pripadnika Homo sapiens vrste, a njegov izgled je iznenađujuće sličan našem.

"Mogao je da prođe neprimijećeno u gomili, ali bi se pri pažljivijem posmatranju uočilo nešto što ga izdvaja od ostalih, prije svega njegove izražajne crte lica i istaknuta vilica", rekao je za ScienceAlert 3D dizajner Sisero Moraes, koji je radio na rekonstrukciji.

Fosili potiču sa nalazišta Džebel Irhud u Maroku, gdje je prva lobanja otkrivena još šezdesetih godina prošlog vijeka.

Naučnici su prvobitno mislili da pripada neandertalcu starom oko 40.000 godina. Međutim, istraživanja objavljena 2017. godine pokazala su da ostaci pripadaju ranim pripadnicima vrste Homo sapiens i da su stari približno 315.000 godina. Time je poznata istorija naše vrste pomjerena za oko 100.000 godina unazad.

Kako je rekonstruisano lice?

Izvor: Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig / CC BY-SA 2.0

Pošto nijedna pronađena lobanja nije bila potpuno očuvana, stručnjaci Instituta Maks Plank za evolucionu antropologiju napravili su digitalni model kombinovanjem više fosila. Najveći dio lobanje potiče od primjerka nazvanog "Irhud 1", dok su donja vilica i zubi preuzeti sa drugih ostataka.

Sisero Moraes i njegov tim zatim su pomoću fotografija i video snimaka napravili 3D model lobanje. Da bi rekonstruisali lice, koristili su CT snimak savremenog čovjeka i digitalno prilagodili oblik njegovih kostiju i mekih tkiva drevnoj lobanji.

Izvor: Cícero Moraes

Ipak, ovo nije vjeran prikaz jedne konkretne osobe, jer su korišćeni ostaci više ljudi. Boja kože i kose takođe je rezultat umjetničke procjene, a ne podataka dobijenih analizom fosila.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Heritage.

Tagovi

homosapiens rekonstrukcija

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