Šta pomaže u borbi protiv sala na stomaku više od proteina? Njujorški lekar izdvaja 3 super namirnice

Dr Majkl Aziz otkriva šta može pomoći u borbi protiv sala na stomaku: Maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi imaju važnu ulogu

Izvor: Lepa i Srecna

Mnogi ljudi koji žele da smanje obim struka prvo povećavaju unos proteina, vjerujući da je to najbrži put do vitkije figure. Međutim, dr Majkl Aziz, ljekar iz Njujorka i autor knjiga o ishrani i zdravom starenju (The Perfect 10 Diet i The Ageless Revolution), ističe da je za kontrolu tjelesne težine i smanjenje sala na stomaku važno obratiti pažnju i na kvalitet masti koje svakodnevno unosimo.

Prema njegovim savjetima, maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi mogu biti dio uravnotežene ishrane koja pomaže da duže ostanemo siti i lakše kontrolišemo količinu hrane koju jedemo.

Zašto je masnoća na stomaku više od estetskog problema?

Masnoća koja se nakuplja oko struka nije samo pitanje izgleda. Posebno je važna visceralna mast, koja se nalazi duboko u trbušnoj duplji, oko unutrašnjih organa. Njena povećana količina povezana je sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i drugih metaboličkih problema.

Na raspored masnih naslaga utiču genetika, godine, hormoni, fizička aktivnost i način ishrane. Ipak, zdrave životne navike mogu doprinijeti boljoj kontroli tjelesne težine i smanjenju zdravstvenih rizika.

Da li je ishrana bogata proteinima uvijek najbolji izbor?

Proteini su važan dio uravnotežene ishrane jer doprinose očuvanju mišićne mase i osjećaju sitosti. Ipak, veći unos proteina sam po sebi ne garantuje gubitak masnoće na stomaku.

Dr Aziz upozorava na pretjerivanje sa proteinskim dijetama i naglašava važnost raznovrsne ishrane. Nemasno meso, poput pilećih prsa, i jaja mogu biti dobri izvori proteina, dok povrće i voće obezbjeđuju vlakna i druge važne hranljive materije.

Važno je imati na umu da rizici zavise od ukupnog načina ishrane, vrste proteina i zdravstvenog stanja pojedinca. Proteini nisu sami po sebi štetni za srce ili bubrege, ali osobe sa određenim zdravstvenim problemima treba da se posavjetuju sa ljekarom o odgovarajućem unosu.

Maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi za duži osjećaj sitosti

Umesto potpunog izbacivanja masti iz ishrane, dr Aziz preporučuje da se pažnja usmjeri na njihove kvalitetne izvore. Maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi sadrže nezasićene masne kiseline koje mogu biti koristan dio zdrave ishrane.

Ove namirnice doprinose osjećaju sitosti, pa nekim ljudima mogu pomoći da lakše kontrolišu apetit i izbjegnu nepotrebno grickanje između obroka.

Ipak, važno je voditi računa o količini. Iako su nutritivno vrijedni, maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi energetski su bogate namirnice. Njihovo dodavanje ishrani može biti korisno kada zamjenjuju manje poželjne izvore masti, ali ne znači da će sami po sebi dovesti do mršavljenja.

Šta još može pomoći u smanjenju masnoće na stomaku?

Pored izbora namirnica, važno je obratiti pažnju na nekoliko svakodnevnih navika:

Jedite više vlakana kroz povrće, voće, mahunarke i integralne žitarice.

kroz povrće, voće, mahunarke i integralne žitarice. Birajte kvalitetne izvore proteina , poput ribe, jaja, mahunarki i nemasnog mesa.

, poput ribe, jaja, mahunarki i nemasnog mesa. Ograničite unos dodatog šećera i često konzumiranih visoko prerađenih namirnica.

i često konzumiranih visoko prerađenih namirnica. Budite fizički aktivni , uz kombinaciju hodanja, aerobnih aktivnosti i vježbi snage.

, uz kombinaciju hodanja, aerobnih aktivnosti i vježbi snage. Vodite računa o snu i stresu , jer i oni mogu uticati na apetit i regulaciju tjelesne težine.

Zeleni čaj može biti dio svakodnevne rutine, ali nema napitka koji samostalno sagorijeva masnoću na stomaku.

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Vidi opis Šta pomaže u borbi protiv sala na stomaku više od proteina? Njujorški lekar izdvaja 3 super namirnice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Canva Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Canva Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Canva Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Canva Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Canva Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Canva Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Canva Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Canva Br. slika: 8 8 / 8

Ključ je u ravnoteži, a ne u jednoj namirnici

Maslinovo ulje, avokado i orašasti plodovi mogu doprinijeti kvalitetnijoj ishrani i boljoj kontroli apetita, ali nijedna namirnica ne može ciljano da ukloni masnoću sa stomaka.

Za smanjenje masnih naslaga najvažniji su dugoročno održiva ishrana, redovna fizička aktivnost i ukupna energetska ravnoteža. Umesto strogih dijeta i potpunog izbacivanja pojedinih grupa namirnica, mnogo je korisnije razviti navike koje možete da održavate tokom vremena.



