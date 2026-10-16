Svi pamte ove jorgane iz Jugoslavije: Znate li zašto su njihove navlake imale otvor na sredini?

Otvor u obliku romba na starim navlakama za jorgan olakšavao je nameštanje posteljine, a mnogi ga i danas pamte iz bakine kuće.

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Na sredini kreveta stajao je težak jorgan, a kroz otvor na beloj navlaci provirivala je njegova šarena tkanina. Taj prizor mnogima je ostao u sećanju. Ipak, prepoznatljivi otvor u obliku romba imao je i praktičnu namenu. Kroz njega je jorgan mogao lakše da se namesti unutar navlake.

Kod ovakvih navlaka nije bilo potrebe za rajsferšlusom ili dugmadima. Središnji otvor služio je za uvlačenje i nameštanje jorgana, što je bilo naročito korisno kod težih modela, često punjenih vunom ili perjem.

Iako danas deluje logičnije da otvor bude uz ivicu, položaj na sredini omogućavao je da se rukama lakše dopre do različitih delova jorgana. Tako su mogli da se poravnaju nabori i nameste uglovi, bez neprestanog povlačenja navlake sa jednog kraja kreveta na drugi.

Kroz otvor je mogao da se popravi i položaj jorgana kada bi se pomerio unutar navlake. Raspored vune ili perja zavisio je od izrade i prošivenosti jorgana, a ne od otvora na navlaci.

Ovakav kroj nije zahtevao dodatne delove za zatvaranje, poput dugmadi ili rajsferšlusa. Navlaka je mogla da se skine, opere i ponovo namesti, a otvor je ostajao njen najupečatljiviji detalj.

Iako su ih savremene navlake uglavnom potisnule, modeli sa otvorom na sredini i danas bude nostalgiju. Mnoge podsećaju na detinjstvo, zimske raspuste i noći provedene pod teškim jorganom u kući bake i deke.

Poneki primerak još se čuva u starom ormaru, među složenim čaršavima i vezenim jastučnicama. Nekada sasvim običan deo posteljine, danas privlači pažnju detaljem o kojem ranije gotovo da nismo ni razmišljali. Dok smo gledali šaru koja proviruje kroz romb, onome ko je nameštao krevet, taj otvor je pre svega olakšavao posao.

(MONDO)