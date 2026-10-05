Zašto Japanke imaju kosu kojoj se ceo svet divi? Njihov trik možda svakog dana bacate u sudoperu

Trikovi koje Japanke koriste mogu da vam pomognu da dođete do duge i sjajne kose.

Izvor: YouTube/@takashiifromjapan

Duga, gusta i sjajna kosa kakva se često povezuje sa tradicionalnim japanskim idealom lepote nije rezultat jednog čarobnog preparata, već pažljive rutine koja se generacijama prenosila kroz različite rituale nege.

Pirinač je jedan od najpoznatijih sastojaka i nešto što gotovo svako ima u kuhinji, a upravo on je glavni korak na putu do zdrave i negovane kose. Pirinčana voda, poznata u Japanu kao yu-su-ru, vekovima se koristila za negu kose. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Society of Cosmetic Chemists of Japan bavilo se upravo ovom tradicijom i otkrilo je da voda dobijena pranjem pirinča može da smanji trenje na površini dlake i poveća njenu elastičnost. Ipak, postoji važna razlika između lepog sjaja i stvarnog ubrzavanja rasta kose.

Tradicionalna japanska nega kose često se povezuje sa damama iz perioda Heian, čija je duga kosa dosezala čak i do poda. Istraživači navode da su žene tog vremena koristile vodu od pranja pirinča prilikom nege i češljanja kose.

Danas je pirinčana voda postala pravi hit na društvenim mrežama, gde joj se pripisuju gotovo magična svojstva, od ubrzanog rasta do dramatičnog povećanja gustine kose. Međutim, za takve tvrdnje nema dovoljno naučnih dokaza.

Dermatolozi navode da skrob iz pirinčane vode može da se ponaša poput regeneratora i obloži površinu dlake, čime kosa može da postane glađa i manje sklona mršenju i lomljenju. To može da doprinese tome da dužina izgleda zdravije, ali nije isto što i ubrzavanje rasta iz folikula.

Zapravo, upravo je sprečavanje lomljenja jedan od razloga zbog kojih deluje kao da kosa brže raste. Ako se krajevi manje lome, lakše je zadržati centimetre koje kosa prirodno dobija tokom vremena.

Kako se pravi pirinčana voda?

Jedna od najjednostavnijih metoda je kratko potapanje. Pirinač se prelije vodom i ostavi između 30 minuta i dva sata, nakon čega se voda procedi. Posle pranja kose šamponom, pirinčana voda se nanosi na kosu i ostavlja oko 20 minuta, a zatim se dobro ispere. Dermatolozi upozoravaju da nema potrebe da smeša dugo stoji i fermentira, jer takav postupak može da poveća mogućnost razvoja bakterija.

Tsubaki ulje za dodatni sjaj

Tu je i tsubaki ulje, odnosno ulje japanske kamelije. Dobija se iz semenki biljke i tradicionalno se koristi u istočnoazijskoj kozmetici, uključujući proizvode namenjene zaštiti i nezi kože i kose. Nekoliko kapi ulja se nanosi na dužinu i krajeve, posebno ako je kosa suva ili sklona mršenju.

Nije sve u proizvodima

Grubo češljanje, često peglanje, visoka temperatura fena i agresivno vezivanje doprinose oštećenju i lomljenju dlake. Kosu ne treba snažno da trljate peškirom nakon pranja, a mokra kosa zahteva posebno pažljivo češljanje. Umesto povlačenja od korena ka krajevima, bolje je prvo da razmrsite krajeve, pa postepeno pomerate naviše.

Još jedna važna stvar često se izgubi kada se govori o tajnama duge kose. Genetika, godine, hormoni, opšte zdravlje i ishrana imaju mnogo veći uticaj na sam rast kose nego jedan kućni tretman.