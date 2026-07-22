Crna kožna jakna izvršnog direktora Nvidije prodata za skoro milion dolara

Crna kožna jakna izvršnog direktora Nvidije Džensena Huanga, njegov zaštitni znak već dvije decenije, prodata je na aukciji za čak 960.000 dolara.

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Ko bi rekao da će crna kožna jakna sa potpisom izvršnog direktora Nvidije Džensena Huanga postići tako visoku cenu na aukciji, višestruko iznad procjene. Prošle nedjelje jakna je preko aukcijske kuće Sotbi prodata za vrtoglavih 960.000 dolara, daleko iznad procjene od 40.000 do 60.000 dolara, piše Kvarc.

Kožna jakna, dizajnera Toma Forda, koju je Huang nosio u kampusu Foks Kona u Tajpeju, u oktobru 2023. godine, privukla je interesovanje 45 kolekcionara koji su dali ukupno 65 ponuda, javlja CNBC.

Prihod ide neprofitnoj organizaciji

Iz Sotbija kažu da je odziv na prodaju ove jakne nadmašio i njihova najveća očekivanja, dok je maloprodajna cijena jakne nešto manja od 10.000 dolara.

Prihod od aukcije ide neprofitnoj organizaciji Edge Institute, koja finansira stipendije, podršku i smještaj za mlade graditelje. Već dvije decenije crna kožna jakna je nezaobilazni dio Huangovih pojavljivanja u javnosti na svim važnim događajima kompanije Nvidia.

Izvor: Sotheby's/screenshot

Rezultat aukcije ukazuje da postoji rastuće tržište kolekcionara koji su željni predmeta povezanih sa usponom industrije vještačke inteligencije.

"Onaj tip u kožnoj jakni"

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, iskazao je poštovanje prema Huangovom izgledu, pa su njih dvojica 2024. godine organizovali razmenu odjeće u stilu razmjene dresova nakon utakmice. Huang je Zakerbergu nakon toga poklonio jaknu koju je nosio na bini konferencije o kompjuterskoj grafici.

Huang je godinama crnu kožnu jaknu pretvarao u svoju uniformu, šaleći se u podkastu iz 2023. godine da odluke o njegovoj garderobi donose njegova supruga i ćerka, napominjući da ga ljudi prepoznaju kao "onog tipa u kožnoj jakni".