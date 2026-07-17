Najveći automobilski gigant zaposlio 100 ovaca: Dok se sprema za masovno otpuštanje ljudi, one imaju neobičan posao

Volkswagen je pokrenuo neobičan agrovoltaični projekat u Poljskoj u kojem 100 ovaca ima važan zadatak – održavanje vegetacije ispod više od 31.000 solarnih panela.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Volkswagen i Quanta Energy razvijaju agrovoltaični projekat u Poljskoj koji kombinuje proizvodnju energije, stočarstvo i naučna istraživanja.

Stado od 100 ovaca koristi se za upravljanje vegetacijom u velikom solarnom postrojenju, dok istraživači Univerziteta u Poznanju proučavaju uticaj životinja na biodiverzitet, kvalitet zemljišta, mikroklimatske uslove i dobrobit životinja. Inicijativa dolazi u isto vrijeme kada se njemački automobilski gigant priprema za značajno smanjenje broja zaposlenih.

Volkswagen Grupa je zaposlila prilično neobične radnike. Umjesto novih radnika ili tehničkog osoblja, kompanija je "zaposlila" 100 ovaca sa vrlo specifičnom misijom: kontrolisanje vegetacije ispod jedne od najvećih industrijskih solarnih instalacija u Evropi. Agrovoltaični projekat je osmišljen tako da kombinuje proizvodnju obnovljive energije, zaštitu biodiverziteta i naučna istraživanja.

Projekat razvija Volkswagen Poznan u partnerstvu sa Quanta Energy u fabrici kompanije u Vrześnji u Poljskoj. Sa instaliranim kapacitetom od 18,3 MW, postrojenje se ubraja među najveće industrijske fotonaponske instalacije u Evropi. Njegova proizvodnja zadovoljava približno 25 odsto godišnje potražnje za električnom energijom Volkswagenove proizvodne fabrike.

Projekat uvodi inovativan pristup zamenom mehaničkog košenja trave kontrolisanom ispašom.

Sto ovaca pripada autohtonoj poljskoj rasi Velikopoljska i kreće se među više od 31.000 solarnih panela, održavajući vegetaciju na željenoj visini bez potrebe za specijalizovanom opremom za košenje. Paneli takođe pružaju hlad i sklonište od teških vremenskih uslova, stvarajući prijatnije okruženje za životinje.