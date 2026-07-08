Fleke od SPF kreme upropastile majicu? Skinite mrlje na najlakši način, treba vam sastojak iz kuhinje

Kako da uklonite fleke od kreme za sunčanje? Trikovi koji provjereno spasavaju odjeću

Izvor: TikTok/Screenshot/miriammroivili

Žute fleke od kreme za sunčanje uništavaju odjeću.

za sunčanje uništavaju odjeću. Spasite kupaće kostime i majice uz pomoć trikova koji provjereno rade.

Kreme sa visokim zaštitnim faktorom su obavezne tokom ljeta, ali one sa sobom donose i jedan dobro poznati problem – sastojke poput avobenzona koji oksidišu u kontaktu sa mineralima iz vode, ostavljajući ružne mrljena odjeći i namještaju. Prije nego što svoje omiljene majice pretvorite u krpe za brisanje prašine ili odustanete od kupaćeg kostima, važno je da znate kako da uklonite svježe masne mrlje, ali i one starije, tvrdokorne žute i smeđe tragove.

Da biste uopšte spriječili pojavu fleka, potražite proizvode na kojima je naznačeno „anti-stain“ (protiv fleka). Kremu nanesite prije oblačenja i pustite je da se osuši onoliko dugo koliko je preporučeno na pakovanju. Obavezno operite ruke prije nego što dodirnete odeću ili posteljinu, a sedišta u automobilu i namještaj zaštitite velikim peškirom.

Kako tretirati svježe mrlje od krema za sunčanje

Ulja i omekšivači koji pomažu da krema klizi po vašoj koži ostavljaju masne tragove na tkanini. Ako vam tokom nanošenja ispadne kap kreme na odjeću, upotrebite ivicu tupog noža ili kreditnu karticu da je podignete sa tkanine. Nikako nemojte trljati – tako ćete samo gurnuti mrlju dublje u vlakna.

Da biste sprečili trajne fleke, pre ubacivanja u veš-mašinu uradite sledeće:

Predtretman odjeće: Na vidljive mrlje ili dijelove poput kragne (za koje sumnjate da su bili izloženi kremi) prstima ili starom četkicom za zube utrljajte malo odstranjivača mrlja na bazi enzima ili jak tečni deterdžent za veš. Ostavite da odstoji 15 minuta prije pranja prema uputstvu sa etikete.

Na vidljive mrlje ili dijelove poput kragne (za koje sumnjate da su bili izloženi kremi) prstima ili starom četkicom za zube utrljajte malo odstranjivača mrlja na bazi enzima ili jak tečni deterdžent za veš. Ostavite da odstoji 15 minuta prije pranja prema uputstvu sa etikete. Samo za hemijsko čišćenje: Ako na etiketi piše da je dozvoljeno samo hemijsko čišćenje, odnesite stvar profesionalcima što prije i naglasite im šta je uzrok fleke.

Ako na etiketi piše da je dozvoljeno samo hemijsko čišćenje, odnesite stvar profesionalcima što prije i naglasite im šta je uzrok fleke. Čišćenje namještaja (tapacirunga): Pomiješajte 1 kašičicu tečnog sapuna za sudove, 1 kašiku bijelog destilovanog sirćeta i 1 šolju tople vode. Umočite krpu od mikrofibera ili sunđer u rastvor i nježno trljajte masnu mrlju. Ostavite da djeluje 5 minuta, pa „isperite“ čistom, vlažnom krpom i pustite da se osuši na vazduhu.

Kako ukloniti starije, žute mrlje od kreme

Uklanjanje starih, zasušenih žutih ili smeđih fleka zahtijeva malo više truda. Ove metode su bezbjedne za perive, bijele ili svijetle tkanine. Za odjeću u boji i tapacirung koristite isključivo kiseonički izbjeljivač koji ne izaziva izblijeđivanje boja.

Sirće ili limunov sok: Pomiješajte bijelo destilovano sirće ili limunov sok sa vodom u razmjeri 50:50. Natopite sunđerom problematično mjesto, iznesite tkaninu na sunce i ostavite da djeluje najmanje 30 minuta prije nego što je operete na uobičajen način.

Pomiješajte bijelo destilovano sirće ili limunov sok sa vodom u razmjeri 50:50. Natopite sunđerom problematično mjesto, iznesite tkaninu na sunce i ostavite da djeluje najmanje 30 minuta prije nego što je operete na uobičajen način. Hidrogen peroksid: Pomiješajte 1 kašiku svježeg hidrogen peroksida (koji pjeni) sa 2 kašike hladne vode i utapkajte na mrlju. Pustite da se osuši, provjerite stanje i po potrebi ponovite postupak prije konačnog pranja.

Pomiješajte 1 kašiku svježeg hidrogen peroksida (koji pjeni) sa 2 kašike hladne vode i utapkajte na mrlju. Pustite da se osuši, provjerite stanje i po potrebi ponovite postupak prije konačnog pranja. Kiseonički izbjeljivač: Rastvorite 1/4 šolje praha kiseoničkog izbjeljivača u oko 4 litra (jedan galon) veoma tople vode. Provjerite da li se prah skroz rastvorio, potopite cijelu stvar i ostavite da se namače najmanje 8 sati ili preko noći, a zatim operite. Za namještaj, sunđerom nanesite ovaj rastvor na fleku i pustite da se osuši na vazduhu.

Rastvorite 1/4 šolje praha kiseoničkog izbjeljivača u oko 4 litra (jedan galon) veoma tople vode. Provjerite da li se prah skroz rastvorio, potopite cijelu stvar i ostavite da se namače najmanje 8 sati ili preko noći, a zatim operite. Za namještaj, sunđerom nanesite ovaj rastvor na fleku i pustite da se osuši na vazduhu. Komercijalni odstranjivač rđe: Ako ništa drugo ne pomaže, upotrebite kupovni odstranjivač rđe koji sadrži oksalnu kiselinu. Dobro naprskajte mrlju, ostavite da djeluje oko 15 minuta, pa operite stvar kao i obično.

Najveće greške zbog kojih fleke postaju trajne

Nekoliko pogrešnih koraka može trajno „zaključati“ mrlju u tkaninu:

Nikada ne koristite hlorne izbjeljivače (varikinu) za tretiranje ovih mrlja, jer će zbog njih fleke postati trajne.