Ko je Ita Rina iz ukrštenica: Obožavatelji je nosili na rukama, zbog Miodraga odbila Holivud, a umrla kao Tamara

Ita Rina jedno je od imena o kom novije generacije ne znaju mnogo, iako je reč o bivšoj misici i jednoj od najuspešnijih glumica stare Jugoslavije.

Izvor: printscreen/youtube/ RADIOSANTOS (REM)

Ukoliko ste barem jednom rešavali ukrštenice, sigurno ste naišli na ime Ita Rina, a mnogi ne znaju da je ona svojevremeno bila ne samo jedna od najlepših žena Jugoslavije, već i glumica kojoj su širom bila otvorena vrata Holivuda.

Ita Rina je rođena kao Italina Lida - Ida Kravanja 1907. godine, u Divači. Preminula je kao Tamara Đorđević, 1979. godine u Budvi. Zarad karijere odrekla se toplog doma, dva puta je menjala ime, a propustila je i velike životne šanse.

Početak na izborima za mis

Šira javnost je upoznaje 1926. kada je održan izbor za Mis Jugoslavije. Ita je najpre odnela pobedu na takmičenju za Mis Ljubljane, a potom je postala i Mis Slovenije.

Majka joj je branila da se pojavi na finalnom izboru za najlepšu Jugoslovenku, ali je ona poslednjim vozom stigla u Zagreb u trenutku kada je žiri već birao najlepšu od tri finalistkinje. Taj dolazak u Zagreb joj je promenio život.

Njenu lepotu primetili su nemački filmski producenti koji su joj ponudili posao, na šta je i pristala, iako je pre toga bilo prepiranja i ubeđivanja sa majkom.

Promena imena

Nakon nekog vremena, u Berlinu dobija bolju ponudu, ali je novi ugovor nosio i klauzulu - mora da promeni ime. Italina Lida postaje Ita Rina i pod tim pseudonimom je ostala zauvek upamćena.

Fanovi su je obožavali, a kritičari hvalili njenu "slovensku lepotu" i dar za glumu. Dobijala je na stotine pisama obožavalaca i usledila je i ponuda za nastavak karijere u Holivudu.

Međutim, sve se menja 1931. godine kada upoznaje Miodraga Đorđevića, inžinjera iz Beograda, zbog kog je odlučila sve da ostavi.

Prešla je u pravoslavlje, preselila se u Beograd i uzela novo ime - Tamara Đorđević.

Inače, dva najznačajnija filma Ite Rine su "Erotikon" iz 1929, priča o zavedenoj i napuštenoj ćerki čuvara železničke stanice u češko-nemačkoj koprodukciji, koji je, pored nje, proslavio i mladog češkog reditelja Gustava Mahatija, i češki klasik "Tonka zvana vešala".

Erotikon trejler Izvor: YouTube

U ovom filmu iz 1930. Ita je glumila prostitutku koja ispunjava poslednju želju ubici osuđenom na smrt i provodi s njim noć pred pogubljenje.

Nakon premijere u Parizu, obožavaoci su je bukvalno izneli iz sale na rukama, što je njeno ime lansiralo među najveće evropske filmske zvezde.