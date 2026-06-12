Ita Rina jedno je od imena o kom novije generacije ne znaju mnogo, iako je reč o bivšoj misici i jednoj od najuspešnijih glumica stare Jugoslavije.
Ukoliko ste barem jednom rešavali ukrštenice, sigurno ste naišli na ime Ita Rina, a mnogi ne znaju da je ona svojevremeno bila ne samo jedna od najlepših žena Jugoslavije, već i glumica kojoj su širom bila otvorena vrata Holivuda.
Ita Rina je rođena kao Italina Lida - Ida Kravanja 1907. godine, u Divači. Preminula je kao Tamara Đorđević, 1979. godine u Budvi. Zarad karijere odrekla se toplog doma, dva puta je menjala ime, a propustila je i velike životne šanse.
Ko je Ita Rina iz ukrštenica: Obožavatelji je nosili na rukama, zbog Miodraga odbila Holivud, a umrla kao Tamara
Početak na izborima za mis
Šira javnost je upoznaje 1926. kada je održan izbor za Mis Jugoslavije. Ita je najpre odnela pobedu na takmičenju za Mis Ljubljane, a potom je postala i Mis Slovenije.
Majka joj je branila da se pojavi na finalnom izboru za najlepšu Jugoslovenku, ali je ona poslednjim vozom stigla u Zagreb u trenutku kada je žiri već birao najlepšu od tri finalistkinje. Taj dolazak u Zagreb joj je promenio život.
Njenu lepotu primetili su nemački filmski producenti koji su joj ponudili posao, na šta je i pristala, iako je pre toga bilo prepiranja i ubeđivanja sa majkom.
Promena imena
Nakon nekog vremena, u Berlinu dobija bolju ponudu, ali je novi ugovor nosio i klauzulu - mora da promeni ime. Italina Lida postaje Ita Rina i pod tim pseudonimom je ostala zauvek upamćena.
Fanovi su je obožavali, a kritičari hvalili njenu "slovensku lepotu" i dar za glumu. Dobijala je na stotine pisama obožavalaca i usledila je i ponuda za nastavak karijere u Holivudu.
Međutim, sve se menja 1931. godine kada upoznaje Miodraga Đorđevića, inžinjera iz Beograda, zbog kog je odlučila sve da ostavi.
Prešla je u pravoslavlje, preselila se u Beograd i uzela novo ime - Tamara Đorđević.
Inače, dva najznačajnija filma Ite Rine su "Erotikon" iz 1929, priča o zavedenoj i napuštenoj ćerki čuvara železničke stanice u češko-nemačkoj koprodukciji, koji je, pored nje, proslavio i mladog češkog reditelja Gustava Mahatija, i češki klasik "Tonka zvana vešala".
U ovom filmu iz 1930. Ita je glumila prostitutku koja ispunjava poslednju želju ubici osuđenom na smrt i provodi s njim noć pred pogubljenje.
Nakon premijere u Parizu, obožavaoci su je bukvalno izneli iz sale na rukama, što je njeno ime lansiralo među najveće evropske filmske zvezde.