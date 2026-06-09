Svaki korak ovih stanovnika snimaju kamere: Zvuči suludo, dobrodošli u selo gdje svi varaju jedni druge

Čini se da se ovako nešto dešava samo u filmovima, ali u stvarnosti, ovakvi scenariji su potpuno ostvarivi i u pravom životu. Kako žive ljudi u selu Hogvej, najhumanijoj laži na svijetu?

Izvor: AI Info

Ljudi koji na prvi pogled izgledaju "obično", žive u običnom selu, idu u prodavnicu i park, ali svaki njihov korak snimaju kamere. Ispostavlja se da su svi oko njih glumci i scenografija. Čemu služi ova globalna obmana?

U pitanju je holandski gradić gdje je stvarnost zamijenjena vještačkim okruženjem, a lokalni stanovnici i ne slute da je njihov život predstava.

Šta se dešava u ovom ušuškanom selu?

Svega dvadeset kilometara od Amsterdama nalazi se selo Hogvej. Naizgled, to je obično holandsko selo - uredne kućice, prodavnice, kafići i održavane bašte. Lokalni stanovnici kupuju namirnice, idu u bioskop i druže se. Međutim, cijela ova lijepa slika je čista fikcija.

Stanovnike prate skrivene kamere, a prodavci, baštovani, frizeri, pa čak i prolaznici na ulici su zapravo zaposleni u klinici.

Stvar je u tome što Hogvej nije obično naselje, već specijalizovani centar za pacijente sa teškim oblikom demencije. Njegovi tvorci su odbacili standardne domove za stara lica sa sivim zidovima, bolničkim hodnicima i sumornim okruženjem.

Ovdje nema usamljenih staraca koji po cio dan gledaju televizor. Umjesto toga, ljudima je poklonjena atmosfera običnog života - sopstvene kuće, pozorište, pošta i klubovi po interesovanjima. Ipak, svaki domar i konobar ovdje je zapravo negovatelj u uniformi. Na 150 pacijenata dolazi 250 zaposlenih.

Kako je uređen život unutar ove "predstave"?

Tvorac projekta je medicinska sestra Ivon van Amerongen. Ona je dugo radila u običnom domu za stara lica i svakodnevno je viđala patnju. Shvatila je da nikada ne bi željela da se nađe na njihovom mjestu, niti da tamo pošalje svoje bližnje. Ivon je sanjala o tome da ovim ljudima vrati osjećaj normalnog i srećnog života. Za realizaciju njene ideje bile su potrebne godine. Pune dvije decenije tražila je sredstva i borila se za projekat.

Selo je otvoreno 2009. godine. Ovdje je izgrađeno skoro trideset dvospratnih kuća na površini od sedam hektara. U svakom objektu živi po šest-sedam osoba, a komšije se biraju prema sličnim interesovanjima. Za svaku grupu zadužen je jedan do dva nadzornika. Sve sobe su uređene u različitim stilovima kako bi odražavale navike i ukuse stanara.

Pacijenti sami odlučuju kada će doručkovati ili ručati. Neko ide u lokalni kafić, a neko zove konobara u kuću. Jednom mjesečno svi dobijaju lažni novac koji mogu da potroše u prodavnici ili restoranu. Ponekad ljudi jednostavno uzmu robu sa polica i odu, a niko ne traži plaćanje. Za osoblje je važnije nešto drugo - dati čoveku osjećaj samostalnosti.

Jedna od zaposlenih je to objasnila ovako:

"Osoblje odlično pamti da li svaki pacijent voli kafu sa šećerom ili bez šećera, ali ga ipak svakog dana to iznova pitaju, jer mogućnost malog izbora je osnova poštovanja ličnosti".

Zašto je obmana korisna?

Istraživanja su pokazala da stanovnici Hogveja bolje jedu, više se smiju i žive duže. Tajna je jednostavna, miran i srećan život čini čuda za zdravlje.

Naravno, projekat ima i kritičare. Neke plaši sama pomisao na obmanjivanje ranjivih ljudi, ali pristalice ideje uzvraćaju - kakva je šteta u tome što se pacijenti osjećaju srećno i spokojno? Jedan antropolog, koji je proučavao naselje, izjavio je da Hogvej ne smatra lažnim. Prema njegovim riječima, to je jednostavno životni prostor gdje ljudi imaju pristup istim blagodatima kao u bilo kom običnom gradu.

Kako se stiže u ovo selo?

Ovde se primaju samo pacijenti sa teškom demencijom ili Alchajmerovom bolešću. Mjesta se rijetko oslobađaju, uglavnom tek kada neko umre. Selo radi punim kapacitetom od samog otvaranja.

Izgradnja je koštala 25 miliona dolara, a mjesečna nega jednog pacijenta košta skoro 8.000 dolara. Međutim, holandska vlada izdvaja subvencije, pa porodice plaćaju manje. Maksimalni iznos za rođake je 3.600 dolara mjesečno, a često i znatno manje. Poređenja radi, u standardnom američkom ili evropskom domu za stare, nega bi koštala mnogo više.

Šta je važnije - novac ili duševni mir?

U običnim domovima pacijente često drže zaključane. Rijetko izlaze napolje, osjećaju se izolovano i nepotrebno. Ljekari su odavno dokazali da usamljenost razara mozak. Ona smanjuje proizvodnju mijelina, supstance koja štiti nervne ćelije. Ispostavlja se da sam sistem liječenja često ljude čini još bolesnijim.

U Hogveju se niko ne osjeća usamljeno. Da, to nije lek za staračku demenciju, ali to je način da se promijeni pristup njezi. Jedna od ćerki pacijentkinje priznala je da se užasno plaši ove bolesti, ali postojanje ovakvog sela daje joj nadu i čini da se boji mnogo manje. Ostaje samo da sanjamo da će se slična mjesta prije ili kasnije pojaviti u svakoj zemlji.

(MONDO)