PETAK TRINAESTI - BAKSUZAN ILI DAN KAO SVAKI DRUGI: Etnolog i psiholog objasnile sve o SUJEVERJIMA i strahu od ovog dana

Odakle potiču sujeverja vezana za petak 13. i zašto ga se ljudi plaše, objasnile su etnolog i psiholog.

Izvor: Shutterstock/TV Prva/screenshot

Za petak 13. vezana su mnoga sujeverja. Ovaj dan važi za baksuzni, zbog čega ga se mnogi plaše, a neka od sujeverja su da na taj dan ne treba menjati posteljinu ili krevet u kojem spavamo jer se na taj način navodno prizivaju zli duhovi.

Bilo da spadate u grupu ljudi kojima je petak 13. kao i svaki drugi dan ili ga se ipak malo plašite, verovatno vas zanima odakle uopšte sujeverja koja se vezuju za taj dan. Odgovor na to pitanje zna etnolog Jasna Jojić koja je gostovala u Jutarnjem programu na TV Prva.

"Mislim da je najvažnije da kažemo odakle petak 13. i onda će nam biti jasna sva ta sujeverja. Mnogi misle da petak 13. potiče od toga što su Templari 13. oktobra 1307. odvedeni, svi koji su pohapšeni te noći su zatvoreni i spaljeni, a po naredbi francuskog kralja i pape Klementa V u to vreme. Templari su u vreme krstaških ratova opljačkali silne zemlje, postali su bogati vitezovi i počeli su da pozajmljuju novac i da zelenaše uz ogromnu kamatu od 15 odsto, tako da su kraljevi koji su bili dužni mnogo novca zapravo hteli da se otarase svojih poverioca na taj način što su rekli da su jeretici, da su počeli da menjaju veru u Hrista, to je u novijoj istoriji. Onda smo pre toga imali neka biblijska objašnjenja koja kažu da je Hrista izdao trinaesti apostol Juda, pa je on na Veliki petak razapet, ali definitivno da postoji mnogo dalje objašnjenje za sujeverje", započela je priču Jojićeva.

"Imamo taj Hamurabijev zakon koji potiče iz 1700. godine p.n.e. možda čak i ranije, ljudi su definitivno verovali da sa tim brojem 13 nešto nije u redu, zato što Hamurabijev zakon od 282 člana nema član 13. Ako se malo dalje vratimo, znamo da se među prvim naukama koje su se razvile, razvila se astrologija, pa se posle nadovezala astronomija. U astrologiji imamo, ljudi su se služili lunarnim kalendarom, mesec im je bio taj koji određuje koji je dan, šta treba raditi, a šta ne i oni su ustanovili da se 13. dana dešavaju neke velike promene i da postoji neki ciklus od 12 dana koji stvara celinu, a onda je trinaesti dan kao praznina posle koje treba da bude neki novi početak. Taj dan, 13. dan u lunarnom kalendaru se obeležava zmijom koja grize svoj rep. Tako su ljudi počeli da razmišljaju o 12 dana kao o nekoj celini, a taj 13. dan kao dan kada nešto može da se desi loše, kada čovek treba da bude oprezan, odatle sva ta sujeverja da ne treba ništa započinjati, menjati, da ne treba ići na put...".

I dok je nekim ljudima petak 13 zaista samo običan dan, ima i onih koji se veoma plaše tog dana, a psiholog i psihoterapeut Tasja Joksimović je otkrila od čega to zavisi.

"Iz perspektive psihologije mnogo je važno kakve smo narative dobili u svojoj kulturi ili iz porodice, to u mnogome utiče na to kako ćemo se mi osećati u nekim situacijama. Možda je ljudima lakše da zamisle da, ako su odmalena slušali da je petak 13. odličan dan ili da ako nam crna mačka pređe put da to znači neku sreću, drugačije bismo se osećali u toj situaciji. U suštini, važno je da preispitamo uverenja koja smo dobili iz kulture ili porodice i da razmislimo šta nam od toga zaista koristi, a šta bismo možda hteli i da promenimo".

Joksimovićeva je dodala da je uvek bolje da se fokusiramo na ono na šta možemo da utičemo, ali i da od našeg stava zavisi mnogo toga.

"Puno toga je u našim rukama, ne govorim o nekim događajima koji nisu pod našom kontrolom, kao što je to da li će padati kiša ili neće, ali mnoge stvari jesu pod našom kontrolom i na njih je dobro da se fokusiramo. I od toga sa kakvim stavom ulazimo u neki dan ili neku situaciju dosta zavisi kako će se to odvijati za nas, odnosno ishod te situacije. Tako da, na primer, ako mi u ovaj dan uđemo sa stavom da je to neka katastrofa, da će nam se desiti nešto loše, veća je verovatnoća da će na kraju zaista i biti tako. Način na koji posmatramo neku situaciju utiče na naše ponašanje, na to koje ćemo izbore doneti u tom danu", pojasnila je ona, pa zaključila:

"U psihologiji postoji jedan pojam koji se zove samoispunjujuće prorčanstvo, govori o tome da nekada nesvesno stvaramo uslove da se ostvari neko naše predviđanje o nekom danu ili događaju".