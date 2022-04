Eva Longorija je nakon trudnoće smršala 20 kilograma, a promijenila je samo nekoliko navika u svojoj ishrani.

Izvor: Instagram/evalongoria/Screenshot

Eva Longorija važi za jednu od najljepših holivudskih glumica, za koju se često kaže da se ne mijenja. Iako godine prolaze, Eva uspijeva da održava vitku liniju, zbog čega svakonevno dobija pitanja od mnogobrojnih žena.

Ipak, malo ko zna da je Eva nakon trudnoće uspjela da smrša čak 20 kilograma! Kako je jednom prilikom objasnila, u tome je uspjela jer je uvela samo nekoliko zdravih navika.

Evin jelovnik se promijenio tako što je počela da jede više povrća, a najviše spanać! Osim toga, glumica je svakodnevno konzumirala brokoli i prokelj, a šećer je potpuno izbacila. Ono što je interesantno, to je da je glumica sebi dopustila jedan dan u nedjelji za dva omiljena zadovoljstva: picu i čips.

Ipak, slatkiši joj nisu predstavljali problem. Ne samo da nije zavisnik od njih, nego ih ne voli, pa tako nije imala čega da se odriče kada je to u pitanju.

Prema pisanju časopisa Women’s Health, Longorija dan počinje kajganom i svježim voćem. Ruča meso i povrće kuvano na pari. Za večeru voli ribu i povrće, a kao međuobrok konzumira svježe krastavce, jabuke ili jogurt sa ukusom vanile.

Vidi opis JEDNA OD NAJLJEPŠIH GLUMICA JE SMRŠALA 20 KG NAKON TRUDNOĆE: Svaki dan jede 3 namirnice, a ne odriče se PICE I ČIPSA! Eva Longorija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/evalongoria Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagrag/evalongoria Verified Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagrag/evalongoria Verified Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagrag/evalongoria Verified Br. slika: 11 11 / 11

Ništa ne bi postigla da nije uvela i fizičku aktivnost. Eva svakodnevno trči i vozi bicikl, a tri do pet dana u nedjelji ide na pilates. Ono što je interesantno, to je da glumica skakanje na trambolini posmatra kao kardio trening, te svakodnevno skače na njoj 20 do 30 minuta.