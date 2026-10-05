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Ovi evropski gradovi su još ljepši zimi: Jedan je bio Kraljeva luka u "Igri prestola"

Ovi evropski gradovi su još ljepši zimi: Jedan je bio Kraljeva luka u "Igri prestola"

Autor Haris Krhalić
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Ako planirate zimsko putovanje po Evropi, ova lista od preko trideset evropskih gradova koji zimi izgledaju posebo bajkovito može da bude pravi vodič.

Ovi evropski gradovi su još ljepši zimi Izvor: MONDO/Jelena Stokić

Evropski gradovi tokom zime dobijaju sasvim drugačije lice. Poznati časopis Condé Nast Traveler objavio je listu "31 evropski grad koji je još šarmantniji zimi", a među destinacijama su se našla i dva grada iz komšiluka - Zagreb i Dubrovnik. Na spisku su, između ostalih, Beč, Venecija, Berlin, Prag, Budimpešta, Ljubljana, Amsterdam, Pariz, Salcburg i London.

Zimska idila u Zagrebu

Zagreb je na listi zbog svoje zimske atmosfere, starog grada i Adventa, koji tokom praznične sezone donosi brojne božićne markete, klizališta i svjetlosne dekoracije. Časopis posebno ističe njegove kaldrmisane ulice, baroknu arhitekturu i atmosferu centralnoevropske prijestonice.

"Kraljeva luka" u Dubrovniku

Na listi se našao i Dubrovnik, koji je i tokom hladnijih mjeseci zanimljiv zbog istorijske arhitekture i pogleda na Jadran. "Condé Nast Traveler" posebno izdvaja Dubrovački zimski festival. Dubrovnik je poznat i kao jedna od lokacija na kojima je snimana "Igra prijestolja", odnosno "Kraljeva luka".

Među destinacijama koje bi mogle da budu posebno interesantne turistima iz Srbije nalazi se i Budimpešta. Zima je jedan od najboljih perioda za posjetu mađarskoj prijestonici. Pogled na zgradu Parlamenta uz Dunav dobija poseban izgled tokom hladnih mjeseci, dok su gradske termalne banje, muzeji i poznati kafići posebno privlačni kada temperature padnu.

Ljubljana je još jedan grad iz regiona koji se našao na listi. Slovenačka prijestonica tokom decembra dobija prazničnu atmosferu, a barokne građevine i ulice ukrašene svjetlima doprinose utisku zimskog grada iz bajke. Nakon praznika grad postaje mirniji, pa je moguće da se izbjegnu gužve i obiđe pješačka zona ili da se uživa u kafićima uz rijeku. Ljubljana je dobra baza i za izlete do Bleda i Julijskih Alpa.

Na spisku je i Prag, koji zimi posebno dolazi do izražaja kada snijeg prekrije Karlov most i krovove istorijskog centra. Grad je poznat i po božićnim marketima, na kojima posjetioci mogu da probaju tradicionalni trdelnik i kuvano vino.

Među ostalim evropskim destinacijama nalaze se Beč, poznat po prazničnim marketima, toploj čokoladi i Saher torti, Venecija, koja tokom zime postaje znatno mirnija i manje opterećena turistima, kao i Salcburg, rodni grad Mocarta, koji zimi dobija posebnu atmosferu zahvaljujući snježnom pejzažu i istorijskom centru.

(MONDO)

Tagovi

zima putovanje Evropa Budimpešta Ljubljana Dubrovnik

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