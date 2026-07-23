Devet mjeseci nakon krađe: Slavna galerija Luvra ponovo otvorena, ukradeni dragulji i dalje misterija

Muzej Luvr ponovo je otvorio svoju galeriju Apolon, devet mjeseci nakon spektakularne krađe dragulja, ali u dvorani više nema dragocjenosti i umjetničkog blaga koji su je nekada ispunjavale.

Izvor: Profimedia

Direktor muzeja Kristof Leribo rekao je listu "Parizijen" da će dragocjenosti ubuduće biti čuvane u trezoru bez prozora.

On je rekao da je ponovno otvaranje novi početak za galeriju, koju je uporedio sa Dvoranom ogledala u Versaju.

Osam vrijednih komada nakita, čija je vrijednost procijenjena na 88 miliona evra, ukradeno je iz galerije sredinom oktobra prošle godine.

Dragocjenosti do danas nisu pronađene, a kruna carice Evgenije, koja je oštećena prilikom krađe, trenutno se obnavlja.

Galerija Apolon smatra se jednom od najveličanstvenijih prostorija u Luvru. Plafon je dizajnirao Šarl Le Brun, a kasnije je na njemu radio, između ostalih, Eugen Delakroa.

(Srna)