Objavljena je nova rang-lista najjeftinijh i najskupljih gradova za putovanje po Evropi. Jedna prijestonica sa Balkana je zauzela prvo mesto.
Dok neki evropski gradovi mogu da isprazne novčanik već samo nakon vikend putovanja, drugi nude odličnu hranu, smeštaj i atrakcije za iznenađujuće malo novca. Novo istraživanje City Costs Barometer, koje je objavio The UK’s Post Office, otkrilo je koje su destinacije najjeftinije, a koje najskuplje za putovanje ovog ljeta.
U ovom istraživanju upoređeni su troškovi putovanja u 50 evropskih gradova, kao i najvažniji izdaci koje turisti imaju tokom odmora, od smještaja i restorana do javnog prevoza, ulaznica za atrakcije i drugih aktivnosti.
Sarajevo je najjeftinija evropska prijestonica u 2026. godini
Ako želite da istražite Evropu bez velikog udara na budžet, jugoistočni deo kontinenta i dalje je najbolji izbor. Čak osam od deset najjeftinijih gradova nalazi se upravo u ovom dijelu Evrope.
10 najjeftinijih gradova za odmor u Evropi u 2026. godini su:
- Sarajevo
- Bukurešt
- Tirana
- Beograd
- Trenčin
- Riga
- Lil
- Viljnus
- Strazbur
- Podgorica
Titulu najpovoljnijeg grada za vikend putovanje prvi put je osvojilo Sarajevo. Prema istraživanju, dvodnevni boravak za dvije osobe u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, uključujući smještaj, obroke i aktivnosti, košta u prosjeku oko 287 eura.
Osim što privlači cijenama, Sarajevo turistima nudi spoj istorije, različitih kultura, autentične kuhinje i prepoznatljivu atmosferu zbog koje ga mnogi nazivaju jednim od najposebnijih gradova Balkana.
Odmah iza Sarajeva našli su se Bukurešt, Tirana, Beograd i Trenčin, koji se izdvajaju pristupačnim cijenama hotela, restorana i lokalnog prevoza.
Balkanski grad proglašen za najjeftiniji u Evropi: Za cijenu jedne večere drugdje, ovde provedete cijeli vikend
Sve više putnika danas bira upravo ovakve destinacije kao alternativu klasičnim evropskim hitovima poput Pariza, Londona ili Amsterdama, jer za isti novac mogu da dobiju duži boravak, više aktivnosti i jedinstvenije iskustvo.
Skandinavija prednjači po visokim cijenama
Na drugoj strani liste nalaze se gradovi koji zahtevaju znatno veći budžet. Skandinavske prijestonice dominiraju među najskupljim destinacijama, a prvo mjesto je zauzeo Oslo, a prate ga Kopenhagen i Edinburg.
Vikend u ovim gradovima može da košta gotovo tri puta više nego u Sarajevu, a najveći dio troškova odlazi na smještaj. Upravo cijena hotela često pravi najveću razliku u ukupnom budžetu putnika.
(MONDO)