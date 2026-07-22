Objavljena je nova rang-lista najjeftinijh i najskupljih gradova za putovanje po Evropi. Jedna prijestonica sa Balkana je zauzela prvo mesto.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dok neki evropski gradovi mogu da isprazne novčanik već samo nakon vikend putovanja, drugi nude odličnu hranu, smeštaj i atrakcije za iznenađujuće malo novca. Novo istraživanje City Costs Barometer, koje je objavio The UK’s Post Office, otkrilo je koje su destinacije najjeftinije, a koje najskuplje za putovanje ovog ljeta.

U ovom istraživanju upoređeni su troškovi putovanja u 50 evropskih gradova, kao i najvažniji izdaci koje turisti imaju tokom odmora, od smještaja i restorana do javnog prevoza, ulaznica za atrakcije i drugih aktivnosti.

Sarajevo je najjeftinija evropska prijestonica u 2026. godini

Ako želite da istražite Evropu bez velikog udara na budžet, jugoistočni deo kontinenta i dalje je najbolji izbor. Čak osam od deset najjeftinijih gradova nalazi se upravo u ovom dijelu Evrope.

10 najjeftinijih gradova za odmor u Evropi u 2026. godini su:

Sarajevo Bukurešt Tirana Beograd Trenčin Riga Lil Viljnus Strazbur Podgorica

Titulu najpovoljnijeg grada za vikend putovanje prvi put je osvojilo Sarajevo. Prema istraživanju, dvodnevni boravak za dvije osobe u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, uključujući smještaj, obroke i aktivnosti, košta u prosjeku oko 287 eura.

Osim što privlači cijenama, Sarajevo turistima nudi spoj istorije, različitih kultura, autentične kuhinje i prepoznatljivu atmosferu zbog koje ga mnogi nazivaju jednim od najposebnijih gradova Balkana.

Odmah iza Sarajeva našli su se Bukurešt, Tirana, Beograd i Trenčin, koji se izdvajaju pristupačnim cijenama hotela, restorana i lokalnog prevoza.

Vidi opis Balkanski grad proglašen za najjeftiniji u Evropi: Za cijenu jedne večere drugdje, ovde provedete cijeli vikend Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Sve više putnika danas bira upravo ovakve destinacije kao alternativu klasičnim evropskim hitovima poput Pariza, Londona ili Amsterdama, jer za isti novac mogu da dobiju duži boravak, više aktivnosti i jedinstvenije iskustvo.

Skandinavija prednjači po visokim cijenama

Na drugoj strani liste nalaze se gradovi koji zahtevaju znatno veći budžet. Skandinavske prijestonice dominiraju među najskupljim destinacijama, a prvo mjesto je zauzeo Oslo, a prate ga Kopenhagen i Edinburg.

Vikend u ovim gradovima može da košta gotovo tri puta više nego u Sarajevu, a najveći dio troškova odlazi na smještaj. Upravo cijena hotela često pravi najveću razliku u ukupnom budžetu putnika.

(MONDO)