Naučnici na Arktiku otkrili novi virus koji bi mogao biti ključ u borbi protiv otpornih bakterija

Naučnici su na Arktiku otkrili novu vrstu virusa – bakteriofag crijevne bakterije Ešerihije koli koji bi mogao da pomogne u borbi protiv cistitisa i sepse, rekao je rukovodilac laboratorije za praćenje bioloških prijetnji Artjom Gončarov.

Izvor: Printscreen/Twitter/NASA

"Ovo je novi tip virulentnog soja virusa koji pripada rodu kagunavirus. Virusi iz ovog roda smatraju se kandidatima za biološku kontrolu u medicini i poljoprivredi zbog velike otpornosti na faktore životne sredine i sposobnosti da inficiraju sojeve bakterije Ešerihije koli otporne na više antibiotika", rekao je Gončarov za ruske medije.

Napominje se da virusi ovog roda mogu aktivno da se rekombinuju, odnosno da razmjenjuju segmente DNK, što ih čini jedinstvenim modelima za proučavanje molekularne evolucije bakteriofaga.

Vrsta je otkrivena u uzorcima zemljišta prikupljenim ispod kolonije morskih ptica koje nose sojeve bakterije Ešerihije koli poznate kao APEK.

APEK sojevi rijetko izazivaju oboljenja kod ljudi, ali su blisko srodni sojevima koji kruže u bolnicama.

"Tamo gdje postoje mikroorganizmi, uvijek postoje i njihovi prirodni antagonisti — bakteriofagi. Polazeći od te logike, tražili smo bakteriofage aktivne protiv crevne bakterije u zemljištu koje je nastalo od ptičjeg izmeta", objasnio je Gončarov.

Istraživači pretpostavljaju da bi bakteriofag, koji je sposoban da napada ptičje sojeve crevne bakterije, u budućnosti mogao da bude primjenjen u medicini za borbu protiv srodnih varijanti ove bakterije, uključujući one koje izazivaju infekcije poput cistitisa u urološkim odjeljenjima ili sepse na odjeljenjima intenzivne njege.

Ipak, laboratorijska ispitivanja za sada nisu potvrdila njegovu efikasnost protiv kliničkih izolata crevne bakterije.

Ovo otkriće pokazuje da se na Arktiku mogu pronaći nove vrste virusa koje bi mogle biti perspektivne za razvoj novih antibakterijskih preparata zasnovanih na bakteriofagima.

Oni bi mogli da postanu alternativa antibioticima u liječenju bolničkih infekcija, prenosi "Sputnjik".

Radovi na uzimanju uzoraka u potrazi za arktičkim virusima nastavljaju se tokom plovidbe Arktičkog plutajućeg univerziteta, koji se trenutno nalazi u sjeveroistočnom dijelu Barencovog mora, kod Nove Zemlje i Zemlje Franca Jozefa.

Dvadeseta ekspedicija naučno-obrazovnog projekta "Arktički plutajući univerzitet" održava se od 1. do 22. jula na naučno-istraživačkom brodu "Profesor Molčanov".