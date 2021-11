Majka zdravstvenog radnika misli da se incident u Leskovcu desio iz čista mira.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvadesettrogodišnji Lazar Perišić iz Leskovca, tehničar u bolnici i zdravstveni radnik, izboden je u nedjelju uveče kada se vraćao s posla iz smjene u kovid bolnici.

Nakon intervencije koja je urađena odmah poslije napada, njegovo stanje je stabilno.

Šta se zapravo desilo kobne noći u Leskovcu ispričala je Milijana Perišić, Lazarova majka.

Prema njenim riječima, Lazar je pozvao roditelje na telefon i rekao im kako je izboden. Majka tvrdi da njen su nikada ni sa kim nije imao konflikt i da je primjeran dečko.

"Zaposlen je, radio je u kovid ambulanti i vraćao se s posla. Oni su išli iz suprotnog pravca i presreli ga", ističe Milijana Perišić, prenose beogradski mediji.

Ona dodaje da je Lazar nakon napada otrčao kod druga, odakle su pozvali Hitnu pomoć i policiju, nakon čega su ljekari odmah uradili intervenciju.

Miljana Perišić tvrdi da misli da ne postoji nikakva pozadina iza napada, da ne postoji razlog za ovako nešto.

"Ja mislim da je to sve iz čista mira, ne zna se razlog zašto se to desilo", ističe Lazarova majka i naglašava da šta god da je bilo, a nije bio nikakav konflikt, to nije smjelo da se desi i ne treba da se dešava.

"Nijedno dijete ne treba tako da prođe", zaključila je Mirjana.