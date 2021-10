Goran Džonić, osumnjičen za trostruko monstruozno ubistvo rođaka, sve vrijeme se ponašao hladnokrvno i smireno.

Prema saznanjima medija, on je navodno dan nakon ubistva pozvao svog dugogodišnjeg prijatelja da idu na pecanje.Kako navodi Goranov prijatelj koji je saslušan u sklopu istrage, Džonić ponašao toga dana najnormalnije i da ništa nije mogao da zaključi po njegovom ponašanju.

Posebno je monstruozna informacija da je osumnjičeni bio na pecanju u blizini mesta gde je likvidarao tročlanu porodicu i potom zapalio njihova tijela.

"Često smo išli na pecanje i uvek smo se dogovarali dan ranije. Tako je bilo i sada. Pozvao me je na telefon i zajedno smo otišli. Na pecanju smo pričali o uobičajenim životnim temama. Nista, ali zaista ništa nisam primijetio. Kada su mi rekli da je osumnjičen za zločin svog brata i njegove porodice ostao sam u šoku", ispričao je Džonićev prijatelj.

Kako mediji navode, možda je ovaj Džoniće potez pokazao kako je iz "prve ruke" htio da isprati stanje na terenu i potragu za Đokićima, koji su se tada vodili kao nestali, a mnoge su začudili njegov hladnokrvan stav i nevjerovatna smirenost.

Ono što do sada pokazuje istraga jeste da je Džonić dugo vodio dvostruki život i da je mjesecima do detalja pripremao zločin. Po riječima Đokićeve majke Stojanke, nakon što su nađena tijela njenog sina, snaje i unuke, on je dolazio je svakog dana kod njih u kuću i sa njima jeo i pio. Prisustvovao je i opelu u porodičnoj kući.

Nakon Džonića uhapšena su i dvojica njegovih sinova M.Dž, koji je vatrogasac, i S.Dž. koji je pripadnik Vojske Srbije, iako su kobne večeri bili na svojim radnim mjestima. U vezu sa zločinom doveo ih je upravo Džonić. Posle je promenio iskaz, i rekao da njegovi sinovi nemaju nikakve veze sa zločinom, već da su ga ucenili i primorali braća Jojke iz Moravca, koji pripadaju kriminalnom miljeu.