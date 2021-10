Vođa škaljarskog klana na suđenju u Beogradu, još dok je Dijana Hrkalović bila državna sekretarka, tražio da bez prisustva javnosti govori o tome ko priprema njegovo ubistvo.

Izvor: Zoran Jevtić/privatna arhiva

Jovan Vukotić (39), koji je označen kao vođa škaljarskog klana, otkrio je još 2018. da mu o glavi rade isti ljudi koji su ubili advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića.

U to vrijeme, podsjetimo, Vukotić je bio uhapšen u Turskoj s lažnim makedonskim pasošem i ekspresno deportovan Srbiji, a njegova braniteljka Zora Dobričanin Nikodinović zahtjevala je da se utvrdi kojim je letom prebačen u Beograd.

Izvor: Marina Lopičić

Na potjernici

Planirao ubistva Belivuka i Miljkovića

Za Jovanom Vukotićem, podsjetimo, Crna Gora nedavno je raspisala potjernicu zbog sumnje da je učestvovao u pripremi likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u januaru ove godine.

Oni su, podsjetimo, pred hapšenje koje se dogodilo 4. februara u Srbiji, boravili u Kotoru kao gosti Radoja Zvicera. Neposredno pred njihov povratak u Srbiju, policija je otkrila da im se sprema zasjedu na aerodromu u Tivtu i da je spremna njihova likvidacija.

Vukotić je tada rekao da je pasoš na ime Georgi Andonov koristio jer zna da mu je život ugrožen.

Podmeću mi

- Godinama mi podmeću lažne optužbe iza kojih stoji kriminalna organizacija koja stoji i iza brojnih krivičnih djela. Kruna svih krivičnih djela koje je ta organizacija počinila je ubistvo mog prijatelja, advokata Dragoslava Miše Ognjanovića - rekao je Vukotić na početku suđenja u oktobru 2018. On je izjavio i da zna ko stoji iza, kako je naveo, "prljave kampanje, finansirane i orkestrirane iz jednog centra koji želi da ga okrivi za sva krivična djela koja su izvršena u Srbiji i Crnoj Gori".

On tada nije želio da javno otkrije imena ljudi na koje misli, ali je ponudio da to kaže na suđenju zatvorenom za javnost. Kako je Kurir pisao, operativne informacije do kojih su došle srpske službe bezbjednosti ukazuju da je nedavno uhapšena bivša državna sekretarka u MUP Srbije Dijana Hrkalović lično naručila ubistvo Ognjanovića. Izvori upućeni u pretkrivični postupak otkrili su za Kurir da je ona navodno bila u kontaktu s vođom suprotstavljenog kavačkog klana Radojem Zvicerom. - Od njega je tražila da advokat bude ubijen, međutim, kada je on to odbio, lično je angažovala kriminalca iz Bosne - otkrio je izvor.

Izvor: Zorana Jevtić/Profimedia

Ognjanović je, podsjetimo, ubijen krajem jula 2018. Tri mjeseca kasnije, Vukotić je izjavio pred sudom da zna da je i on meta i da policija dojavljuje kriminalcima sve o njegovom kretanju.

- Imao sam plavu potjernicu, koju su mi stavili pojedinci iz policije. Svaki put sam na granicama zaustavljan, skidan do gole kože, zadržavan po šest sati. O tome gdje sam zaustavljan odmah je obavještavano nekoliko funkcionera iz crnogorske policije, a oni su te informacije prodavali kriminalcima - rekao je Vukotić tada:

Obustavljen postupak

Drakula nije planirao da cijanidom otruje Vukotića?

Optužnicu kojom su Marko D., Marijan D. i Nemanja M. bili optuženi da su 6. decembra 2019. planirali da ubiju Vukotića u zatvoru tako što su, obučeni u pancir prsluke i s kačketima na kojima je bila oznaka Uprave kriminalističke policije, s policijskom značkom i motorolom u rukama, zaustavili taksi u kom je bila Vukotićeva vjerenica, koja mu je, dok je boravio u CZ, nosila ručak, i pokušali u hranu da sipaju cijanid, odbio je Viši sud uz obrazloženje da za to nema dovoljno dokaza.

- Ne postoji dovoljno dokaza da je "škoda" u kojoj su uhapšeni sedam dana kasnije, 13. decembra 2019, korišćena za zaustavljanje taksija, kao ni da su okrivljeni nabavili natrijum-cijanid, koji je takođe pronađen u automobilu, da bi ga sipali u hranu koju je M. M. trebalo da odnese Vukotiću - navodi se u odluci Višeg suda. Inače, policija je prilikom hapšenja u automobilu zaplijenila oružje, kao i uniforme sa oznakama UKP, ali i policijsku značku. Interesantno je i da se osumnjičeni Marko D., odnosno Marko Drakula, dovodio u vezu s Džonijem sa Vračara.

Pokušaj trovanja

- Cio ovaj postupak je proizvod kriminalne grupe koja je ubila Mišu Ognjanovića. Smatram da je tužilac pod uticajem medija, a volio bih da kažem pod čijim je još uticajem.

Nekoliko mjeseci kasnije uhapšeno je više osoba bliskih Nikoli Vušoviću, zvanom Džoni sa Vračara, zbog sumnje da su namjeravali da Vukotiću u ručak, koji mu je verenica donosila u zatvor, sipaju cijanid i ubiju ga. - Vušović je bio blizak Veljku Belivuku i uspio je da izbjegne hapšenje. Operativne informacije ukazuju na to da je i on bio na listi saradnika Hrkalovićeve - podsjeća izvor.