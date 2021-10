Pojedini mještani kažu da se ovaj grafit vjerovatno odnosi na suprugu i sina Gorana Džonića koji su odvedeni na informativni razgovor i pušteni.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković

Na ulazu u Moravsku ulicu u selu Moravac gdje stanuje majka i baka ubijene porodice Đokić, osvanuo je grafit ispisan crvenim sprejom na asfaltu - "Pravda za porodicu Džonić".

Očigledno je da se misli na porodicu osumnjičenog Gorana Džonića koji u ovom trenutku daje izjavu u Višem javnom tužilaštvu.

Mještani Moravca se većinom plaše komunikacije s novinarima, ali u neobaveznom razgovoru ističu da sumnjaju u sve što se objavi u medijima.

"Ako je on to uradio, to nije mogao sam da učini. On da ovjeri revolverom svo troje ljudi, pa i Lidiju koju zna od malena, u to ne mogu da povjerujem jer znam čovjeka mnogo godina", kazao je jedan od mještana ovog sela, prenosi Kurir.

Grafit, Moravac, Porodica Đokić, ubistvo, Aleksinac, Goran Džonić

Izvor: Kurir/M.S.

Da podsjetimo, Goran Džonić uhapšen je prekjuče zbog sumnje da je izvršio svirepo ubistvo porodice Đokić - Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (25). U toku je njegovo saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Povodom jezivog slučaja na razgovor su bili privedeni i supruga osumnjičenog S. Dž, kao i njihov mlađi sin.

Na sinovljevom placu policija je detaljnim pretresom pronašla zakopan novac ispod jedne šljive.

Prema nezvaničnim informacijama, nađen je i pištolj kojim su ubijeni Đokići.

Džonić se sumnjiči da je 26. septembra u noći presreo žutim skuterom porodicu Đokić i da ih je na još neutvrđen način odveo do zabačenog mjesta u ataru sela Moravac. Na tom mjestu ih je likvidirao, najpre Gordanu sa dva hica u grudi i glavu, zatim Lidiju na isti način, a potom Gorana hicem u glavu. Njihova tijela je potom spalio i prekrio granjem, daskama i šutom. Odmah po izvršenom zločinu iz automobila porodice Đokić ukrao je novac, a potom vozilo odvezao 10 kilometara dalje u atar sela Tešica i i njega spalio.

Tijela porodice Đokić su pronađena 2. oktobra, kao i njihovo vozilo.

Obdukcija je utvrdila da su ubijeni hicima iz pištolja.