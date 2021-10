Hitna služba mogla je samo da konstatuje smrt muškarca.

Izvor: YouTube/Screenshot/GSS Srbija/eko Balans

Danas se na Fruškoj gori desila jeziva nesreća. Pronađeno je telo muškarca, koje su spasioci srpske Gorske služba spasavanja dopremili do prvog puta kojim mogu da idu vozila. Kako se saznaje, muškarac je bio planinar.

Spasioci srpske Gorske službe spasavanja morali su da evakuišu telo planinara koji je danas preminuo na Fruškoj Gori.

"Stariji muškarac, koji je bio aktivan planinar, preminuo je na markiranoj stazi između Popovice i Kraljeve stolice, i lekari Hitne pomoći su na licu mesta konstatovali smrt", stoji u saopštenju Gorske službe spasavanja Srbije.

Zbog nepristupačnog terena vozilo Hitne pomoći nije moglo da stigne do preminulog, pa su ga spasioci Gorske službe preneli do prvog puta do kog su vozila mogla da stignu.