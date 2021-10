Mitić je koristio aplikaciju 'Skaj' i to pod jednim nadimkom, što su Belivuk, Miljković i ostali brzo otkrili i navodno ga kidnapovali usred dana.

Izvor: TV Pnik/Printscreen

Nikola Mitić (33) iz Beograda, navodna šesta žrtva klana Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, zvanog Mare Mesar, otet je i ubijen u kući strave u Ritopeku zbog navodne povezanosti sa Lazarom Vukićevićem.

Kako tvrdi izvor, Mitić je glavom platio to što je kasnije masakriranom Vukićeviću odavao informacije o kretanju pripadnika ovog kriminalnog klana.

"Prema raspoloživim saznanjima, Mitić je koristio aplikaciju 'Skaj', i to pod nadimkom 'Posejdon'. Sa tog naloga su Vukićeviću stizale informacije o Belivuku i Miljkoviću. To je bio razlog zbog koga su se Velja Nevolja i Mare Mesar odlučili da ga 'skrate za glavu'. Mitić i Vukićević su postali bliski dok su u isto vrijeme bili u zatvoru. Otmica je izvedena 10. avgusta 2020. i to usred dana, na Dedinju ispred rezidencije Ambasade SAD. Tog dana, oko 17 časova, isključen je i njegov telefon", otkriva izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, zbog ubistva Mitića u kuću strave u Ritopeku prvi put je kročio i sada svjedok-saradnik Bojan Hrvatin. On je, kako tvrdi izvor, to i potvrdio dajući iskaz i u SBPOK i u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Hrvatin je prilikom svojih iskaza objasnio da je znao za nalog "Posejdon", ali i da na početku nije znao kome on pripada.

"Znali smo da nas Šarac i njegovi ljudi prate i sumnjali smo da je u to uključen i Lazar Vukićević. To smo sve otkrili iz prepiski na 'Skaju', pošto je neka osoba sa kodnim imenom 'Posejdon' izvještavala Vukićevića o našem kretanju. Tada smo odlučili da 'radimo' i Vukićevića i Šarca i da saznamo što više o njihovom kretanju", rekao je Hrvatin tokom saslušnja u SBPOK.

Prema ranijim navodima medija, sve je navodno počelo kada je silovana Mitićeva djevojka.

Inače, Tužilaštvo za organizovani kriminal dobilo je krivičnu prijavu o proširenju istrage protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i pripadnika njihove grupe zbog otmice i ubistva Mitića, ali i Gorana Mihajlovića (22), a juče su pripadnici MUP nastavili sa akcijom hapšenja ostataka ovog brutalnog kriminalnog klana.