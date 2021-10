Ubice vlasnika mjenjačnice Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25) iz Aleksinca može da otkrije DNK trag na čauri koja je nađena na mjestu zločina.

Izvor: Kurir/D.Ilić

Ovo je zaključak analize napravio je magistar Vladimir Kostić, sudski vještak i balističar sa Vojnotehničkog instituta u Beogradu. On napominje da se na osnovu traga na samo jednoj čauri može doći do počinilaca.

- Na toj čauri mogu da postoje DNK tragovi uprkos visokoj temperaturi koja se postiže prilikom ispaljenja. Kada čaura izleti, njena temperature je ispod 100 stepeni Celzijusa, što malo ljudi zna. Zbog toga jedan počinilac može da se pronađe na osnovu DNK traga na čauri - istakao je Kostić.

Sagovornik kaže da su Đokići ubijeni za samo nekoliko sekundi.

- Nikakvi minuti nisu u pitanju. Ubijeni su za nekoliko sekundi. U zločinu su učestvovala najmanje trojica muškaraca. Đokići su ubijeni van svog automobila, a potom odnjeti na mjesto gde su zapaljeni. Da su ubijeni u automobilu, čaura bi ostala unutra, uprkos tome što je automobil izgorio. A na karoseriji automobila nisu nađeni tragovi projektila - ističe Kostić.

Balističar naglašava da je Đokiće ubio neko ko dobro rukuje oružjem.

- To je uradio neko dobro uvježban. ne mora to da bude iz nekih profesionalnih struktura. Mogao je da vežba u nekon sportskom klubu, recimo u streljani. Sve je bilo unapred organizovano. Da ih odvede na stranputicu bio je dovoljan jedan čovjek, a ko ih je sačekao, to je drugo pitanje. Ako je spaljivanje tela vršeno van automobila, onda je korišćena neka hemijska materija poput benzina, nitrorazređivača ili nečeg što daje visoku temperaturu. temperatura sagorijevanja kada se automobil zapali prelazi preko 1.000 stepeni Celzijusa. Ubice su htjele da unište svoje materijalne tragove - navodi Kostić.

On naglašava da se pomoću čaure može utvrditi kalibar oružja iz kojeg su Đokići ubijeni.

- Ukoliko je šaržer punjen golom rukom, onda su na čaurama ostali DNK tragovi. Ako je neko znao da biološki tragovi ostaju i poslije sagorijevanja, mogao je da ih sa municije ukloni nekim razređivačem. Moguće je da je korišteno oružje koje nikada nije upotrebljeno. Ako postoje biološki tragovi, ubice će biti otkrivene kad-tad - rekao je sagovornik.

Podsjetimo, Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija su brutalno ubijeni 26. septembra, a za njihovim ubicama još uvijek se traga. Niška i aleksinačka policija i žandarmerija intenzivno rade na rasvjetljavanju trostrukog ubistva, te i dalje pretražuju teren. Naime, sumnja se da su članovi porodice Đokić, čija su tijela pronađena spaljena i sakrivena u selu Moravac, najvjerovatnije prethodno oteti, za manje od dva minuta pošto su napustili kuću Goranove majke u ovom selu kod Aleksinca.

Đokići su 7. oktobra sahranjeni u zajedničkoj grobnici, uz suze porodice, prijatelja i poznanika. Komšije ove porodice su kazale da su u šoku, te da ne mogu da vjeruju kakva je nesreća zadesila njihovo selo.