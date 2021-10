Đorđe Kraljević, zaposlen u parlamentu, na svom Instagram profilu, koji je otključan i dostupan široj javnosti, objavljuje fotografije na kojima je go, samo prekriven pjenom, ili iz kreveta hotelskih soba

Na pomenutoj društvenoj mreži Kraljević rado dijeli fotografije s putovanja po svijetu, iz radnog kabineta ili kako dočekuje turskog predsjednika parlamenta u Beogradu, ali veliki broj slika je prilično lascivan i neprimjeren nekome ko kao zaposleni u parlamentu i predstavlja tu instituciju. I Ivica Dačić, predsjednik Skupštine, pošto je vidio pomenute fotografije, za Kurir kaže da je takvo ponašanje neprimjereno.

Promijenio poziciju

Kraljević je u Skupštinu Srbije ušao kao stažista još 2013, a donedavno je bio zaposlen u sektoru za međunarodne odnose/evropske integracije. Prije izvjesnog vremena, kako navodi izvor našeg lista iz Skupštine, raspoređen je u biblioteku parlamenta. Na njegovom Instagram nalogu postoji veliki broj slika za radnim stolom u Skupštini Srbije, ali i fotografije iz radnih posjeta inostranstvu.

Međutim, ono što skreće pažnju kada se uđe na njegov profil na ovoj mreži jeste veliki broj golišavih slika, najviše onih na kojima je u kadi, samo prekriven pjenom. Kraljević je postavljao i fotografije iz kreveta hotelskih soba, one na kojima je nag do pojasa, ali i sliku iz solarijuma.

Ivica Dačić smatra da ovakvo ponašanje ne dolikuje parlamentu.

Neprimjereno

- Kao predsjednik Skupštine po zakonu nemam nadležnost za službenike, to je u nadležnosti Generalnog sekretarijata i Administrativnog odbora. Ipak, mogu da kažem da je to apsolutno neprihvatljivo i ne dolikuje parlamentu - poručio je Dačić.



Za Kurir su iz Generalnog sekretarijata Skupštine poručili da je Kraljević stalno zaposleni u parlamentu, kao i da će mu biti skrenuta pažnja da ne zloupotrebljava slike sa zvaničnih dešavanja.- Ðorđu Kraljeviću, kao i ostalim zaposlenim u službi Skupštine, biće skrenuta pažnja da ne zloupotrebljava slike s određenih zvaničnih dešavanja u Narodnoj skupštini, kao i one koje su vezane za poslove i radne zadatke na kojima su isti raspoređeni - navodi se u odgovoru, kao i da je Kraljević raspoređen na poslovima izrade informativno-analitičkih istraživanja u vezi sa zakonodavnom aktivnošću Skupštine.